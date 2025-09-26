Hospital de Órbigo aprueba la moción por la autonomía de la Región Leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pleno celebrado este jueves en Hospital de Órbigo aprobó la moción para reclamar la creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa, basándose en lo recogido por los artículos 2 y 143 de la Constitución, que facultan a esta región histórica formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora a poder acceder a su autonomía.

Una iniciativa impulsada por el representante de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo y que fue presentada y firmada por todas las formaciones con presencia en el mismo. La moción contó con el respaldo de los cinco concejales del PSOE y, por supuesto, del edil leonesista, mientras que se ausentó de la sesión plenaria el representante del PP.

El municipio del Órbigo se suma, pues, a los casi 70 municipios a lo largo y ancho de la provincia de León que han aprobado la moción por la autonomía de la Región Leonesa, a los que hay que sumar los que han aceptado esta propuesta ya en Zamora y Salamanca. Una cifra que prácticamente alcanza al 60 por ciento de la población de la provincia de León, tras seguir la estela de Fabero, Berlanga del Bierzo y Puebla de Lillo este mismo verano.