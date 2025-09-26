Listado actualizado de los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los propietarios de más de 1.000 edificios en España deberán estar atentos al nuevo padrón municipal de Inspección Técnica de Edificios (ITE) aprobado recientemente. La administración local ha dado luz verde al documento que incluye todos los inmuebles que deben someterse a inspección durante el próximo año 2026, afectando a construcciones que alcanzarán los 40 años de antigüedad. El padrón municipal 2025 ha identificado exactamente 1.087 edificios que deberán pasar este control obligatorio de seguridad y conservación. El plazo para realizar estas inspecciones técnicas se extenderá durante todo el año 2026, con un período adicional para presentar la documentación que finalizará el 31 de enero de 2027 , según establece la normativa vigente. La medida forma parte del sistema preventivo para garantizar la seguridad estructural de las edificaciones más antiguas en el parque inmobiliario español, evitando riesgos para los ciudadanos y asegurando el mantenimiento adecuado de las construcciones urbanas.

Requisitos y plazos para la inspección técnica

El acuerdo municipal expone claramente los términos establecidos en la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones. Según el artículo 4 de esta normativa, los propietarios están obligados a efectuar la primera inspección dentro del año siguiente a aquel en que el inmueble cumpla cuatro décadas desde su construcción o rehabilitación integral.

Las sucesivas revisiones deberán realizarse cada diez años, estableciendo un sistema periódico de control sobre el estado de conservación de los edificios. El padrón aprobado para 2025 se someterá a información pública durante un período de treinta días, con anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de mayor difusión del municipio.

Esta exposición pública tiene carácter de notificación oficial para todos los interesados, lo que implica que los propietarios quedan formalmente informados de su obligación de realizar la correspondiente inspección dentro de los plazos señalados. La administración local considera esta publicidad suficiente para activar las responsabilidades legales de los afectados.

Procedimiento administrativo y documentación necesaria

El expediente administrativo 37534/25 (expediente ITE 241/2025) del Servicio de Licencias y Fomento de la Edificación recoge todos los detalles del procedimiento. El acuerdo establece que los propietarios dispondrán de un plazo adicional de un mes tras el período de inspección para presentar toda la documentación requerida en el artículo 7 de la Ordenanza.

La medida fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Comisión, lo que refleja el consenso institucional sobre la importancia de este control técnico. El padrón elaborado consta de veintiuna páginas que incluyen la identificación completa de cada uno de los 657 edificios que deberán someterse a esta revisión obligatoria durante 2026.

Los propietarios afectados pueden consultar el listado completo en la página web del Ayuntamiento (www.aytoleon.es), donde el padrón estará disponible para su consulta pública. La normativa establece sanciones para quienes incumplan los plazos de inspección, aunque el documento aprobado no detalla el régimen sancionador específico.

Importancia de la inspección técnica para la seguridad urbana

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) constituye una herramienta fundamental para garantizar la seguridad estructural del parque inmobiliario español. Con una antigüedad media de los edificios residenciales en España que supera los 45 años, estas revisiones periódicas resultan esenciales para prevenir accidentes y problemas de habitabilidad en las construcciones más antiguas.

Los técnicos cualificados que realizan estas inspecciones evalúan aspectos como la seguridad estructural, la estanqueidad frente a la humedad, el estado de las instalaciones comunes y la accesibilidad. El resultado de la inspección puede ser favorable, con deficiencias leves que deben subsanarse, o desfavorable cuando se detectan problemas graves que requieren intervención inmediata.

La Ordenanza municipal establece que, una vez realizada la inspección, el propietario debe presentar ante el Ayuntamiento el certificado expedido por el técnico competente, junto con un informe anexo donde se detallan los aspectos evaluados y las posibles deficiencias encontradas. Este trámite debe realizarse en un plazo máximo de un mes tras la finalización de la inspección.

Evolución normativa y regulación en diferentes comunidades

La regulación de las inspecciones técnicas de edificios ha evolucionado significativamente en España durante las últimas décadas. Lo que comenzó como una iniciativa local en algunas ciudades se ha convertido en una obligación normativa extendida por todo el territorio nacional, aunque con variaciones en su aplicación según las comunidades autónomas.

En algunas regiones se denomina ITE (Inspección Técnica de Edificios), mientras que en otras se ha adoptado la terminología IEE (Informe de Evaluación del Edificio), incorporando aspectos adicionales como la eficiencia energética. La edad a partir de la cual se exige la primera inspección también varía, aunque la tendencia general establece los 40-50 años como referencia principal.

El incumplimiento de esta obligación puede conllevar sanciones económicas significativas, que en algunos casos llegan hasta los 6.000 euros. Además, la falta de ITE puede complicar trámites como la venta del inmueble o la solicitud de subvenciones para rehabilitación, ya que muchas administraciones exigen este certificado como requisito previo.