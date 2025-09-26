Este es el listado de los edificios de León que tendrán que pasar una inspección en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El listado, que se aprobará en el Pleno de este viernes de manera inicial para su exposición posterior y presentación de alegaciones, suma en total 657edificios que deberán pasar la inspección técnica en 2025.

Dicho Padrón ha sido elaborado de acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Construcciones, incluyéndose en el mismo un total de 1087 edificios.

Según la ordenanza, los propietarios de edificios y construcciones obligados deberán efectuar la primera inspección técnica de edificios dentro del año siguiente a aquel en el que cumplan cuarenta años desde la fecha de la terminación total de su construcción u obras de rehabilitación integral que afecten a todo el edificio.