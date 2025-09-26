Resueltas 100 ayudas a la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación en las universidades de Castilla y León

Archivo - AMPL.- El coste laboral sube un 4,6% en CyL, cuarto mayor incremento, y los salarios un 4,7%, por encima de la media.JCYL - Archivo

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este viernes la resolución de la Consejería de Educación de las 100 ayudas destinadas a la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación para las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid con un presupuesto de 4.300.000 euros.

Los beneficiarios se incorporarán a jornada completa en las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid con un contrato que tendrá una duración máxima de dos años. Los investigadores de los centros de educación superior públicos de la Comunidad supervisarán el trabajo de los ayudantes con una ayuda anual de hasta 21.500 euros.

En concreto, las universidades públicas de la Comunidad contratarán a 35 jóvenes titulados en Formación Profesional y 65 graduados universitarios, en ambos casos, empadronados en municipios de Castilla y León e inscritos en el Registro Nacional de Garantía Juvenil, es decir, jóvenes, entre 16 y 30 años, que se encuentren en situación de demanda de empleo y no estén recibiendo acciones formativas.

La Consejería ha explicado que los beneficiarios han elegido su destino entre las distintas plazas ofrecidas por las universidades y ha precisado que la selección se ha hecho conforme a la nota media obtenida en la titulación requerida para el puesto que solicitaban.

Educación ha informado además de que más de dos tercios de los jóvenes que han disfrutado de estos contratos han accedido a un empleo en empresas de Castilla y León con una cualificación directamente relacionada con la preparación recibida o bien han sido contratados por las propias universidades de la Comunidad en las que se formaron.

Esta convocatoria se enmarca en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Iniciativa de Empleo Juvenil integrada en el FSE+ en el periodo 2021-2027.