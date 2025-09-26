El DATA fórum Justicia da el pistoletazo de salida con una exposición en la calle

Exposición 'Arte y justicia en la era de los datos'.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha participado esta mañana en la inauguración de la exposición al aire libre DATA fórum, una muestra que se enmarca en el gran foro anual del sector de la justicia que se celebrará en León los próximos días 1, 2 y 3 de octubre con citas tanto en el Auditorio Ciudad de León como en la Facultad de Derecho.

En la inauguración de la exposición, que se ubica en la calle Legión VII, el regidor ha estado acompañado por el subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández Diaz, y la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez.

El alcalde ha asegurado que la celebración en León del DATA fórum convertirá a la ciudad “en el centro del debate sobre la justicia actual”. La exposición inaugurada hoy es la antesala de este evento y ha contado con la participación de jóvenes artistas leoneses que han buscado con sus obras conectar el legado jurídico e histórico de León.

En la exposición pueden verse textos que son referencia internacional y que fueron base para la declaración de León como Cuna del Parlamentarismo por la Unesco en el año 2013 como son los Decreta de 1188 y el Fuero de 1017 con símbolos como el Locus Appellationis, la figura del pintor Vela Zanetti, el arte medieval o los retos de la digitalización.

El alcalde ha agradecido al director de la Escuela de Arte de León “su impulso y colaboración con este proyecto” y también al subdirector General de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández Diaz, y a la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez “su presencia hoy aquí y su papel en el desarrollo de este evento”.

José Antonio Diez ha resaltado que “la colaboración entre instituciones y su apertura a la sociedad son esenciales para la actividad en nuestra ciudad y para implicarla, cada vez más, a todos en este proyecto de ciudad activa y viva que queremos”.