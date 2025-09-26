León aprueba nueva Ordenanza de Movilidad, que incluye la ZBE, con votos de PSOE y la UPL

Señal de la ZBE en la confluencia de la avenida Valdés con la calle Ave María.DE LA MATA

El pleno ordinario del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes de forma definitiva la nueva Ordenanza de Movilidad de la ciudad, con los votos a favor del PSOE y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), y el rechazo del Partido Popular, Vox y el concejal no adscrito.

La ordenanza, que incluye el proyecto técnico de zona de bajas emisiones, se adapta a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) y al Real Decreto 1052/2022, y será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en los próximos días.

El texto también será remitido a la Administración del Estado y a la Junta de Castilla y León en un plazo de 15 días.

Durante el debate, el concejal de Movilidad, Vicente Canuria, ha defendido que la norma busca “modernizar la ciudad de León” y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, ha agradecido el trabajo técnico y político desarrollado desde la aprobación inicial, destacando que se trata de una "norma viva" sujeta a futuras modificaciones.

Desde la oposición, el portavoz del PP, David Fernández, ha calificado la ordenanza como "una chapuza hecha a la carrera" y ha advertido que podría estar "viciada de nulidad" por decisiones previas a su redacción.

También ha criticado la falta de planificación en las peatonalizaciones y la ausencia de alternativas de aparcamiento, alertando de un posible impacto negativo en el comercio local.

Vox, por su parte, ha rechazado la implantación de la zona de bajas emisiones por considerarla "ideológica" y "restrictiva de derechos y libertades".

Su portavoz, Reyes Herreros, ha denunciado que León no presenta niveles de contaminación que justifiquen estas medidas, y acusó al equipo de Gobierno de "demonizar" a los usuarios de vehículos de combustión.

Desde UPL, el concejal Eduardo López Sendino ha calificado el voto favorable de su grupo como un "ejercicio de responsabilidad", recordando que la ordenanza debe estar aprobada antes del 31 de diciembre para evitar penalizaciones al Ayuntamiento.

Asimismo, ha subrayado que su grupo contribuyó a ampliar el plazo de alegaciones y que varias propuestas del PP fueron incorporadas al texto final.

La ordenanza ha generado un intenso debate político, con acusaciones cruzadas sobre legalidad, improvisación y falta de consenso.

No obstante, el alcalde, José Antonio Diez, ha cerrado el capítulo agradeciendo el trabajo de todos los grupos y técnicos municipales, y ha dejado claro que el objetivo es "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos" y cumplir con la normativa vigente.

La aprobación definitiva se ha saldado con 16 votos a favor (11 del PSOE y 5 de UPL) y 11 en contra (PP, Vox y el concejal no adscrito), en una sesión marcada por la confrontación ideológica y la preocupación por el futuro de la movilidad urbana en León.