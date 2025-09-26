El PP de León: “La ordenanza de movilidad es una chapuza legal del alcalde Diez"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, al finalizar el Pleno, ha señalado que la ordenanza de la movilidad se ha aprobado definitivamente gracias “a los votos de los concejales del PSOE y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), a pesar del engaño del alcalde a los leoneses, que dijo que sería un calmado de tráfico antes de las elecciones y luego las cerró el día después”.

“La realidad es que, a pesar de la descripción que hizo el portavoz socialista en el Pleno de la calidad ambiental de nuestra ciudad, han cerrado arbitrariamente varias calles del centro, sin ningún tipo de vinculación a ningún indicador contaminante”, indicaba.

Y todo ello a pesar de “de la chapuza legal que supone con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que ha declarado nulos los cierres de las calles peatonales ante el recurso presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular y sobre todo a pesar de los graves problemas de tráfico que ha generado y que genera a los leoneses”.

Fernández ha añadido que “tanto el PSOE como la UPL han decidido seguir adelante. Por nuestra parte, los leoneses tienen que saber que vamos a seguir defendiendo sus derechos y sobre todo vamos a seguir oponiéndonos a más restricciones de tráfico en las calles, sin que se generen nuevos aparcamientos y se den alternativas buenas de transporte público”.

En este Pleno, el PP municipal también ha preguntado al equipo de gobierno por la sentencia del TSJ que anula la tasa de basuras de 2025, que subió el PSOE un 26 %. Ante la respuesta del equipo de gobierno de no tener tomada una decisión, el portavoz ha denunciado de nuevo “el caos fiscal y la inseguridad jurídica de los leoneses que ven indignados como la incompetencia de los socialistas está generando el desconcierto general y, por supuesto, a pesar de la gravedad del fallo judicial y las consecuencias tanto para el Ayuntamiento como para los leoneses”.

“El gobierno socialista tiene que asumir responsabilidades de sus errores; es increíble el desgobierno, tanto despropósito, tanto error y su incapacidad para rectificar. Si el alcalde estuviera en una empresa privada desde luego estaría despedido hace mucho tiempo por sus errores garrafales y los graves perjuicios a los ciudadanos”.

David Fernández también ha querido señalar a los concejales de la Unión del Pueblo Leonés (UPL): “Tendrán que ser consecuentes y responsables por las decisiones que toman”. Un mensaje aludiendo al apoyo mostrado por los leonesistas al cierre de calles de la zona de bajas.