Homenajean a tres guardias civiles leoneses muertos en un rescate de montaña en el pico de la Polinosa

La Guardia Civil de Zamora ha homenajeado este viernes con una parada militar celebrada en San Pedro de Ceque (Zamora) a tres agentes del Instituto armado fallecidos hace once años durante un rescate de montaña en el pico de la Polinosa, en la Cordillera Cantábrica de la provincia de León.

El homenaje póstumo ha consistido en un izado solemne de bandera en esa localidad zamorana de la que era originario uno de los tres guardias civiles fallecidos el 24 de agosto de 2014 cuando efectuaban el rescate de un montañero que se había fracturado un tobillo al escalar una pared de rocas en el XII Raid Picos de Europa.

El izado de la bandera de España y la parada militar ha tenido lugar en el parque de San Pedro de Ceque, donde se ha descubierto una placa conmemorativa y se ha instalado un helicóptero fuera de servicio en recuerdo de los fallecidos: el comandante honorífico Emilio Pérez, natural de esa localidad zamorana; el capitán honorífico Marcos Antonio Benito, y el cabo honorífico José Martínez.

Los dos primeros estaban destinados en la Unidad Aérea de León y el tercero en el Greim de Sabero (León).

El helicóptero que permanecerá en el parque de esa localidad zamorana recordará al comandante honorífico natural de San Pedro de Ceque, que desarrolló gran parte de su carrera en la Guardia Civil como piloto de helicópteros del Instituto armado.

En el homenaje han participado distintas unidades de la Comandancia de Zamora, acompañadas de la Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros número once de Salamanca junto a cargos como el jefe de la Zona de Castilla y León de la Guardia Civil, el general de brigada José Antonio Fernández de Luz; o el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. EFE

