Samaniego asume el mando del batallón leonés de la UME

El teniente coronel Pablo Samaniego López tomó ayer posesión como nuevo jefe del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias de León, en una ceremonia que se desarrolló en la base militar Conde de Gazola de El Ferral del Bernesga, en San Andrés del Rabanedo, desde opera la formación.

El acto estuvo presidido por el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y contó con la presencia de diferentes autoridades civiles, que acudieron al acto militar.

Samaniego sustituye a Daniel Constantino, quien ha liderado el batallón leonés desde 2022, cuando fue nombrado teniente coronel y asumió el cargo hasta ayer mismo, cuando se oficializó el relevo. Los dos forman parte del Ejército de Tierra.

El mando de Daniel Constantino se ha alargado unas semanas más como consecuencia de la intensa campaña de incencios a la que ha tenido que hacer frente el quinto batallón durante este verano.

El quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencia, con sede en León, es una de las unidades de referencia a nivel nacional en la gestión de emergencias y catástrofes, con intervenciones en incendios, inundaciones, nevadas y otras situaciones que requieren una respuesta rápida y eficaz.