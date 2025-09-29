UPL reclama recuperar toda la Ruta de la Plata y no solo el tramo Astorga-La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) pide la recuperación completa de la vía férrea de la Ruta de la Plata y no solo el tramo de Astorga-La Bañeza, como ha solicitado el Partido Popular de ambos municipios en sendas mociones y que la UPL tacha de «electoralistas».

«Eso solo podría contemplarse, en todo caso, como un primer paso para reabrir todo el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, algo que es un objetivo innegociable para UPL», señalaron los leonesistas a través de un comunicado en el que creen que los alcaldes de La Bañeza y Astorga «se ríen de los ciudadanos».

No a la reapertura parcial

«Lo realmente necesario es reabrir todo el corredor ferroviario y contar con suelo industrial público, que, en el caso de La Bañeza, no existe, pese a que era la propuesta estrella del alcalde», añaden los leonesistas.

UPL considera que abrir solo ese tramo «no resulta suficiente y no solucionaría el problema de fondo, que es la necesidad de vertebrar el Oeste tanto para el tráfico de mercancías como para el de viajeros», y señalan que «si las mercancías no pueden trasladarse más allá de La Bañeza, la exportación por ferrocarril seguiría bloqueada hacia el sur».

Sí, en el corredor atlántico

Los leonesistas apuestan por la inclusión de ese tramo en el Corredor Atlántico, algo de lo que no hay noticias. «Nada se sabe de este asunto por parte del delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias de la Junta, Luis Fuentes, que ni está, ni se le espera, pese a su sueldo de 74.000 anuales», critican.

Por eso reclaman que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España actúen «de una vez por todas» con la Ruta de la Plata y recuperen todo su eje vertebrador. En este aspecto UPL pide a la ciudadanía que tome nota de los «reiterados engaños y promesas incumplidas de los alcaldes populares de La Bañeza y Astorga».