La OCDE receta telemedicina e incentivos laborales a Sacyl para el reto demográfico

León ha perdido un 20% de su población en el último medio siglo, 32.000 vecinos sólo en la última década y los mayores de 65 años coparán el 30% de la pirámide en pocos años. La caída demográfica afecta ya al 86% de sus municipios y se enmarca en una tendencia común a muchas regiones no metropolitanas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una institución que analiza en su informe Preparándose para el cambio demográfico en Castilla y León, España, cómo la falta de médicos y personal especializado limita la capacidad de atención a una población cada vez más envejecida y dispersa, y subraya la necesidad de repensar políticas y recursos. No obstante, también insiste en que el sistama de salud de Sacyl tiene la capacidad de hacer frente a esta situación.

La OCDE receta más telemedicina y aplicar incentivos como complementos salariales y subsidios de vivienda para atraer y retener a profesionales sanitarios y de atención a personas mayores; ampliar la formación médica rural y las trayectorias profesionales; integrar la atención domiciliaria con espacios compartidos, centros de día y redes de apoyo locales puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores; y la atención sanitaria digital y los servicios preventivos. «Castilla y León debería ampliar la atención sanitaria digital y los servicios preventivos, garantizando al mismo tiempo la accesibilidad para las personas mayores. La telemedicina puede mejorar el acceso y reducir costes, pero debe equilibrarse con la atención presencial.

Las herramientas basadas en Inteligencia Artificial también podrían facilitar la preselección, la correspondencia entre pacientes y servicios y reducir la carga administrativa, especialmente en zonas rurales con personal limitado», remarca el informe.

La organización destaca que la comunidad «podría desempeñar un papel clave impulsando reformas a nivel nacional, como la ampliación de la formación en medicina de familia y geriatría, la promoción de la movilidad laboral y la simplificación de los procesos de certificación para profesionales sanitarios y cuidadores informales». E igualmente para la contratación internacional y el reconocimiento de cualificaciones.

El documento valora que la sanidad y la atención a personas mayores en León se está viendo afectada por la escasez de personal, un problema agravado por la progresiva pérdida de población joven. En respuesta, Sacyl ha impulsado soluciones como la telemedicina y la atención domiciliaria, «que reflejan la capacidad de innovación, pero requieren inversiones sostenidas, incentivos laborales específicos y reformas estructurales que garanticen su viabilidad a largo plazo».

Consultas de alta resolución

También se han implementado iniciativas como las Consultas de Alta Resolución (CAR), que permiten realizar diagnósticos y tratamientos en una sola visita; programas como A Gusto en Casa y Viviendas en Red, que rehabilitan viviendas municipales para personas dependientes y para profesionales sanitarios; y se dispone de una flota de 194 unidades de emergencia, el 62% de ellas situadas en zonas rurales.

Sin embargo, el informe de la OCDE insiste en que será necesario fortalecer la resiliencia fiscal, alinear las inversiones con las necesidades demográficas y promover la cooperación intermunicipal. La modernización de la formación profesional, la integración de habilidades digitales, los incentivos laborales y el impulso al reclutamiento internacional serán «imprescindibles para garantizar un sistema sanitario eficaz, equitativo y adaptado al nuevo escenario demográfico» al que se dirige León y la comunidad.

Alerta de "la trampa del desarrollo del talento"

El informe de la OCDE parte de que León ha afrontado décadas de declive demográfico y envejecimiento acelerado al igual que la Comunidad, tendencias que se prevé que persistan a pesar del modesto aumento poblacional registrado recientemente entre 2023 y 2025. Esta tendencia se debe principalmente al declive natural de la población, las bajas tasas de fertilidad (1,1 nacidos vivos por mujer) y la emigración juvenil sostenida. De hecho, presenta la mayor tasa de movilidad interregional de jóvenes de España, especialmente entre los titulados que se marchan en busca de mejores oportunidades laborales.

«La persistente emigración, sumada a la limitada creación de empleo cualificado, pone a León y a la autonomía en riesgo de caer en la trampa del desarrollo del talento», indica. Y explica que sobre todo la fuga de graduados universitarios, combinada con un cambio natural negativo de la población y pocas oportunidades de puestos cualificados, «ha provocado esa despoblación sostenida. Es probable que los cambios demográficos aceleren la pérdida de talento, aumenten la presión sobre unos mercados laborales ya de por sí ajustados y refuercen un círculo vicioso de menor atractivo para los trabajadores y residentes más jóvenes».

A pesar de estas presiones demográficas, la OCDE aprecia que la economía de la comunidad muestra un desempeño relativamente positivo, con niveles de desempleo inferiores a la media nacional. La agricultura y los servicios públicos siguen siendo importantes, y las actividades manufactureras en los sectores agroalimentario y de la automoción, junto con las energías renovables, constituyen puntos fuertes de la economía.

La provincia también se beneficia de un sólido patrimonio cultural y natural, que impulsa el turismo y su atractivo. Sin embargo, el PIB per cápita se mantiene por debajo de la media nacional y las industrias intensivas en conocimiento siguen subdesarrolladas. «La escasez de personal cualificado en las profesiones sanitarias y técnicas refuerza los desajustes del mercado laboral y limita su diversificación», precisa. Un punto que la institución europea ve que añade complejidad en CyL es la «fragmentación de la gobernanza», con nueve provincias y más de 2.200 municipios, muchos de ellos con baja capacidad. No obstante, reconoce que la comunidad ha desarrollado la Estrategia de Talento 2031 y aprovecha activamente los fondos de la Política de Cohesión de la UE (Feder, FSE+, Interreg) para apoyar infraestructuras, conectividad digital, prestación de servicios y empleo juvenil. recuerda que la revisión intermedia de los programas de la UE de 2025 «ofrece la oportunidad de realinear la financiación a las nuevas necesidades demográficas, en particular en vivienda, desarrollo de capacidades y cooperación intermunicipal».

CyL, entre las 10 regiones que apoya la OCDE

La OCDE apoya a diez regiones en sus esfuerzos de reto poblacional: CyL, Extremadura, Dos Açores, Banská Bystrica, Campania, Centre-Val de Loire, Nord-Vest, Norte, Consejo Regional de Pohjois Savo y Thessalia. Agradece a la Junta su cooperación en el estudio y los comentarios del equipo local de María Pardo, Ángel María Marinero y Cristina Gredilla. El informe fue elaborado por el Centro para el Emprendimiento, PyMEs, Regiones y Ciudades como parte del Programa de Trabajo del Comité de Política de Desarrollo Regional del proyecto «Ayudando a las regiones a adaptarse al cambio demográfico». El documento sobre CyL fue coordinado por Marc Bournisien de Valmont.

Fomenta la economía plateada

El informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para apoyar a la comunidad en su adaptación al reto demográfico indica que la formación profesional en sectores vinculados al envejecimiento y la salud digital es clave para hacer frente a ese desafío.

Esta apuesta no solo permitiría cubrir vacantes críticas, sino también fomentar la llamada economía plateada, centrada en el bienestar y los cuidados de las personas mayores. Por otra parte, la accesibilidad sigue siendo un problema, especialmente en las zonas rurales. Pese a los avances en transporte bajo demanda, muchos pueblos pequeños siguen sin acceso a servicios básicos. «Las deficiencias en la cobertura de banda ancha dificultan, además, la inclusión digital de estas poblaciones. Por ello, mejorar el transporte, ampliar los servicios móviles y reforzar las competencias digitales será fundamental para garantizar una prestación de servicios inclusiva y sostenible», concluye.

También propone ampliar los programas de FP en atención a personas mayores, fisioterapia y tecnología de apoyo e itinerarios formativos flexibles y aprendizaje digital con microcredenciales.