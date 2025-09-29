El polígono de Villadangos dispondrá de una subestación eléctrica de alta potencia con 57 millones de inversión de la Junta

Quiñones presenta una nave construida por la Junta en el polígono de Villadangos.RAMIRO

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este esta mañana que Villadangos del Páramo, dispondrá de una nueva subestación de Red Eléctrica Española de 400 kilovoltios “para que cualquier empresa, aunque sea electro intensiva de cualquier capacidad, pueda asentarse en el polígono industrial” gracias a una inversión de la Junta de 57 millones de euros.

Quiñones ha realizado este anuncio esta mañana durante la presentación de una nave construida por la Junta en compensación por la permuta de unos terrenos con la Junta Vecinal de Villadangos.

Acompañado por el alcalde Villadangos del Páramo, Alejandro, Barrera y por el presidente de la Junta Vecinal, José Miguel, Sarmiento, el consejero anunció para octubre el comienzo también de una segunda fase de la estación depuradora de aguas residuales. “ Ya hicimos una ampliación por 1,5 millones hace un año y ahora estamos acometiendo la segunda fase”.

“ Villadangos será el polígono más relevante de todo el oeste en estas cuestiones ligadas a las nuevas energías”, dijo Quiñones. La inversión es de 57 millones de euros.“ Serán ún antes y un después para la creación de empleo, no solamente en Villadangos, sino en toda la provincia aquí hay trabajando personas que vienen de Laguna de Negrillos, de Santa María, del Páramo, de Astorga y de otros lugares”.

“ Cuando se planificó la ampliación del polígono de Villadangos en 180 hectáreas había que buscar terrenos, y encontramos los de la Junta Vecinal con la que llegamos a un acuerdo para la permuta por la construcción de unas naves, dos gemelas de 3.600 m² más otra de 800 m. Hemos invertido 2,2 millones de euros y este es el resultado”, dijo mostrando la nave.

La titularidad de la estructura es de la pedanía “que le dará el uso que estime conveniente, posiblemente lndustrial”.

Quiñones destacó la colaboración y la agilidad con la que se ha sacado del proyecto. La urbanización está terminada y ahora se está trabajando en el enlace con la LE-413 y con la N-120.

Al término del acto, cinco miembros de las brigadas forestales de la Junta increparon en el consejero.