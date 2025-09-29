El ciclo de conferencias del Instituto de Humanismo de la ULE ofrece una "mirada única" al eremitismo cristiano.ULE

El Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León (ULE) retoma su ciclo de Conferencias 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica de Occidente' tras el parón veraniego con la ponencia de la doctora Vanessa Jimeno, reconocida historiadora del arte y especialista en arquitectura excavada medieval.

Un acto que tendrá lugar en la sede de la Fundación Sierra Pambley de León este martes, 30 de septiembre, a las 19.30 horas y en el que la investigadora estará acompañada por la secretaria del Instituto y profesora del área de Historia Contemporánea de la ULE, Beatriz García Prieto.

Con el título 'El eremitismo: un fenómeno de largo recorrido. De la Antigüedad al Rey Planeta', la conferencia explorará el desarrollo del eremitismo cristiano desde sus orígenes en Mesopotamia, Siria, Egipto y Capadocia, hasta su representación en el arte y la arquitectura del siglo XVI.

La doctora abordará figuras clave como san Antonio abad, santa María egipcíaca y san Pablo ermitaño, así como el impacto de las peregrinaciones, la literatura apologética y las migraciones monásticas en la difusión de esta forma de vida espiritual.

La ponencia también analizará cómo el interés por el ascetismo se mantuvo vivo incluso tras su prohibición en el Concilio de Trento, reflejándose en obras artísticas adquiridas por Felipe VI para el Palacio del Buen Retiro, y en la construcción de ermitas dedicadas a santos anacoretas.

SOBRE LA PONENTE

Vanessa Jimeno es doctora en Historia del Arte por la Universidad de León con la tesis titulada 'La arquitectura excavada y el aprovechamiento de cuevas naturales en la Edad Media en la provincia de León'. Destaca por su relevante trayectoria académica e investigadora.

Ha impartido docencia en instituciones como Hamilton College y Stanford University (EE. UU.) y en la Universidad de León. En el ámbito de la investigación, sus líneas de estudio abarcan la arquitectura excavada medieval, el graffiti y las manifestaciones parietales de época medieval, así como la teoría artística del siglo XIX. Actualmente, coordina una obra junto a la investigadora Nuria Salazar Simarro sobre el monacato femenino hispánico.

Su trabajo ha sido galardonado con premios como el XV Premio Mariano Rodríguez de la Fundación Carolina y el Premio de Investigación Antonio Estévez del Instituto de Estudios Bercianos.