Rosa García-Moliner, nieta del gobernador tiroteado por orden de Durruti hace 102 años, fallece a los 83 años

El pasado 25 de septiembre fallecía Rosa García Moliner González Regueral a los 83 años. Nieta del gobernador civil asesinado por orden de Buenaventura Durruti, su funeral se celebrará el próximo 31 de octubre en la iglesia Santa Marina La real. Su abuelo, Fernando González Regueral, murió tiroteado por un par de sicarios en la calle Cervantes en mayo de 1923. Ex gobernador civil de Navarra y Vizcaya, Fernando González Regueral salía del Teatro Principal tras acudir a la representación de una ópera y fue asesinado al lado de su residencia. Rosa María García-Moliner desarrolló su carrera profesional como técnico en el INSS y, con posterioridad, en el Insalud.