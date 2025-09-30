El PP arremete contra Diez por otro curso con colegios sucios y sin mantenimiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, criricó ayer que a pesar de que el presupuesto munuicipal haya subido un 20% desde que el socialista José Antonio Diez es alcalde, 27 millones de euros, «la inversión en los colegios no sólo no se ha incrementado sino que incluso se ha reducido. En 2018, con casi 30 millones menos de presupuesto y una deuda mucho mayor, el PP invirtió en los colegios sólo en patios, fontanería y albañilería 435.000 euros. En los dos últimos ejercicios, 2023 y 2024, no se ha llegado a los 400.00 euros», recordó el popular para añadir: «Lo realmente sangrante es lo de este año 2025. A la ya de por sí infradotada partida de conservación de colegios, establecida en los presupuestos de PSOE y UPL en 315.000 euros, se le suma su minúscula ejecución, un 12.60%. Es decir, poco más de 39.000 euros. Con estos datos no es de extrañar la situación actual».

A finales del curso pasado, los populares realizaron una auditoría en los colegios de titularidad pública de la capital leonesa, en la que, como recordó Fernández, el equipo de Diez tenía a los centros «en una situación cercana a la precariedad». Ahora, con un nuevo curso escolar, han vuelto a ponerse en contacto con los colegios y «Lamentablemente, tenemos que decir que este año hemos vuelto a hacer un repaso por los colegios municipales y el resultado es incluso peor que el año pasado, en una tendencia de deterioro que es realmente alarmante durante estos 6 años de José Antonio Diez como alcalde».

Fernández volvió a denunciar la situación de los colegios acompañado de la concejala Ana Franco al relatar «socavones en los patios, colonias de gatos y otros animales, y parásitos en espacios comunes, patios llenos de maleza que parecen selvas, luminarias fundidas durante semanas, extintores caducados, cisternas con una cuerda por tirador, puertas de baños podridas o puertas de las verjas que no abren ni cierran adecuadamente». Todo ello, en un contexto generalizado «de suciedad imperante y el empeoramiento del estado de los colegios ante la indolencia de Diez», junto con la falta de mantenimiento.

Fernández mencionó especialmente la situación de la limpieza en las aulas usadas por los alumnos del Sagrado Corazón, en el Colegio Javier, «con el alcalde en una nueva disputa, esta vez con la Diputación, por ver quién asume este servicio mientras las quejas de los usuarios se incrementan por este motivo».

El popular inicidió en la escasa inversión y, sobre todo, en la «minúscula ejecución» del presupuesto en esta materia y recordó la moción presentada por el PP en el Pleno: «El PSOE votó a favor pero con la firme intención de no cumplirla como ya sospechábamos y como se ha demostrado. Un insulto a los leoneses y, especialmente, a las comunidades educativas. Una moción que exigía que el Ayuntamiento de León cumpliera con sus obligaciones legales en los centros de mantenimiento, conservación y vigilancia».

En este sentido, Fernández criticó duramente el contrato de mantenimiento de los edificios municipales, que según anunció Diez, «multiplica por cinco la cuantía del anterior que ha utilizado para acallar las críticas a su mala gestión». «Un contrato que llega seis años tarde» y que «no resuleve el gran problema que denuncian las comunidades educativas: que los colegios están llenos de suciedad» y que «no mejora la inversión anual que se hacía hasta ahora en los colegios, superando escasamente los 400.000 euros», señala el popular que anunció que estará vigilante.