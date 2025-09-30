El Círculo de Empresarios ve un "excelente" futuro a la economía de León

La situación de la economía leonesa no sólo es buena, sino que presenta "un futuro excelente" en términos de inversión de capital y trabajo. Es el análisis realizado por el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, en un encuentro organizado por el Círculo Empresarial Leonés (CEL). Su presidente, Julio Álvarez, reunió a un importante grupo de empresarios y medios para analizar el actual contexto económico y geopolítico global y su impacto directo en la economía y las empresas, con una conferencia a cargo de Nin titulada ¿Un nuevo 'desorden' internacional?. Una jornada patrocinada por la Cámara de Comercio de León y Cajamar.

El economista destacó que la situación geopolítica actual afecta completamente a todos los aspectos, tanto económicos como de valores e instituciones. “Las ideas, y la lucha de poder, influye en nuestro sistema de vida. Europa ha construido un sistema constitucional, con España, y ahora introducimos el debate sobre el trasfondo ideológico en los bloques de poder que tenemos en este momento”.

Por lo que se refiere a la evolución económica del país y el crecimiento en el caso español, Nin destacó que la principal dificultad es “la capacidad de contratar a las personas necesarias para soportar el crecimiento”.

En cuanto a los problemas específicos de provincias como León, reconoció que las infraestructuras son un reto básico. “El Círculo de Empresarios es un Think tank

Las infraestructuras por definición son siempre insuficientes, así que el nivel de exigencia de la ciudadanía siempre está bien. Hay algunas totalmente necesarias, como las relativas a la educación, la justicia o la cultural, y en ellas hay una parte muy importante de responsabilidad privada, y otra pública que pagamos con nuestros impuestos”.

El presidente reconoció que las infraestructuras que existen “tienen que funcionar bien”, como el caso de los trenes, y eso conlleva la exigencia de la ciudadanía.

En cuanto al crecimiento del PIB español “es importante con respecto a la media europea”, y eso “siempre ha sido así, responde a temas estructurales de nuestra economía. Cuando Europa para a nosotros nos viene bien el rebufo, cuando Europa se acelera a nosotros nos cuesta más avanzar”.

A nivel territorial eso también responde en gran manera a temas de estructura, no son iguales las zonas industriales que las agrícolas o de servicios, “y ahí el tema fundamental es la productividad, el rendimiento de cada uno de los sectores”.

En el caso leonés “estructuralmente tiene una buena situación actual, y de cara al futuro en términos de inversión de capital y en términos de inversión de trabajo excelente”.

Por lo que respecta a las dudas sobre la presentación de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio y la amenaza de una nueva prórroga, Nin señaló que si no hay presupuestos por tercer año, en un mundo que cambia a la velocidad del rayo, si no hay respaldo parlamentario a la propuesta del Gobierno, tiene poco sentido ejercer las cuentas de ingresos y gastos con un análisis que se hizo hace cuatro años. Más a la velocidad que cambian las cosas actualmente. Por lo tanto, la receta clásica, que no es ninguna novedad, es que si no hay presupuestos tienen que convocarse elecciones, que son la herramienta con la que los ciudadanos marcan con sus votos el énfasis sobre cómo se ingresa y cómo se gasta. Trabajar con mandatos de hace cuatro años es una situación complicada. Comprensible, pero complicada”.