Consulta el horario de los supermercados en León para los puentes de San Froilán y el Pilar 2025

Una persona coge una naranja en un supermercado.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mercadona

Todos los supermercados de León cierran:

28 septiembre

05 octubre

06 octubre

Los supermercados de Bembibre, La Bañeza y Ponferrada cierran:

28 septiembre

05 octubre

12 octubre

Carrefour

El hipermercado Carrefour de León cierra:

5 octubre

6 de octubre

12 octubre

13 de octubre

El 28 de septiembre abrirá sus puertas de 10:00 a 22:00.

El hipermercado Carrefour de Ponferrada cierra:

28 septiembre

5 octubre

13 de octubre

El 6 de octubre abrirá sus puertas de 09:00 a 22:00.

El Corte Inglés

Abre el 28 de septiembre de 11:00 a 21:00 y cierra:

5 octubre

6 de octubre

12 octubre

13 de octubre

Alcampo

Consulta el horario en cada tienda.

Lupa

Domingo 28 de septiembre. Abre el Lupa ubicado en Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

Lunes 29 de septiembre. Cierra el lupa Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

Domingo 05 de octubre. Abre Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

Lunes 06 de octubre. Cierra Cerrarán los Lupa ubicados en:

.Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

-Avenida República Argentina, 37 24004 León

-Calle Maestro Prudencio Bermejo, , S/N 24121 Sariesgos

-Oalma Center - La Lastra 24005 León

Domingo 12 de octubre. Abre el Lupa ubicado en Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

Lunes 13 de Octubre. los Lupa ubicados en:

-Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

-Calle La Alhóndiga, 13 Bajo 24320 Sahagún

-Avenida Libertad, 73-75 24193 Navatajera

-Avenida República Argentina, 37 24004 León

-Avenida Mayorga, 5-7, Los Oteros, S/N 24200 Valencia de Don Juan

-Avenida Obispo Panduro y Villafañe, 39 24220 Valderas

-Calle Las Escuelas, 8-10 24850 Boñar

-Avenida La Bañeza, 23 24350 Veguellina de Órbigo

-Barrio La Paz Bloque 1 24640 La Robla

-Calle Maestro Prudencio Bermejo, S/N 24121 Sariegos

-Avenida Conde Ansurez, 2 24320 Sahagún

-Avenida de los escritores, 15 24404 Ponferrada

-Avenida de la Constitución, 45 A 24210 Mansilla de las Mulas

-Oalma Center - La Lastra 24005 León

Viernes 17 de Octubre. Cierra el lupa Avenida Reino de León, 53 24240 Santa María del Páramo

DÍA

Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León

Cierran 13 de octubre los supermercados de Villaquilambre, Carrizo, Benavides, Astorga, Hospital de Órbigo, Villarejo de Órbigo, La Bañeza, Mansilla de las Mulas, Valencia de Don Juan, Sahagún, Boñar, La Pola de Gordón, Toreno, Fabero, Ponferrada, Villafranca del Bierzo y Cacabelos

Abre el 13 de octubre el supermercado de Santa María del Páramo

Lidl

Consulta el horario en cada tienda.

Alimerka

Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León.

Aldi

Cierran 6 y 13 de octubre.

E. Leclerc

Cierran 5, 6, 12 y 13 de octubre los supermercados de León, pero mantienen abierta el supermercado de su gasolinera en la glorieta de Michaisa.

Froiz

Cierran 5, 6, 12 y 13 de octubre los supermercados de León.

Gadis

Cierran 6 y 13 de octubre los supermercados de León.

Familia

Consulta el horario en cada tienda.