Coated Solutions remarca su apuesta verde con la compra de energía solar y eólica

Network Steel, asentada en el Polígono Industrial de Villadangos con su marca Coated Solutions, continúa en su apuesta por el crecimiento sostenible de sus actividades industriales, reducir el riesgo en los costes energéticos e incrementar su competitividad tras la firma de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo con el productor de energía renovable europeo Statkraft —el mayor productor en Europa— y Fortia Energía. La compañía que opera desde León es líder en suministro de productos de acero y el contrato energético está diseñado a partir de la producción de tecnología eólica y solar de la cartera de Statkraft en España, donde está vigente desde el pasado 1 de septiembre y que busca extenderse durante los próximos cinco años. Por su parte, Fortia Energía, el mayor proveedor independiente del mercado ibérico de electricidad, que suministra ya a más de 150 instalaciones en España y Portugal.

En la alianza estratégica, Statkraft diseña un contrato de energía, a partir de la producción de tecnología eólica y solar de su cartera en España y Fortia actúa como compradora de la energía y, a su vez, pone esta electricidad a disposición de Network Steel, cubriendo cerca de la mitad de su consumo anual de electricidad en España. «Contar con empresas punteras y sólidas como Statkraft y Fortia para desarrollar nuestro plan de sostenibilidad es clave para poder avanzar y ofrecer a nuestros clientes productos cada vez más competitivos y respetuosos con el medio ambiente», destacan desde Network Steel.

Desde Statkraft destacan su capacidad para diseñar un producto a medida para el consumo de electricidad de cada consumidor, lo que contribuye a mejorar la competitividad de la industria española, explicando que Network Steel cuenta con varias fábricas en diferentes localizaciones de la península ibérica, por lo que, de esta manera, su suministro eléctrico con precios estables le permite reducir el riesgo del coste energético e incrementar su competitividad.

Por su parte, el director de Originación de Statkraft para Iberia, Tiago Thomaz, remarca: «Este acuerdo reafirma el papel de Statkraft como socio clave para el sector industrial español» y la directora de Operaciones de Fortia Energía, Alezeia González, destaca su la solución «para reducir la volatilidad del precio y contribuir a los objetivos de sostenibilidad y eficiencia de los clientes».