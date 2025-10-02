«Rápido, que no me manque», pidió una de las primeras vacunadas contra la gripe este otoño

Los residentes del centro Atardecer de Villaobispo de las Regueras fueron los primeros en recibir el pinchazo.virginia morán

«Rápido, que no me manque», apremió ayer una de las residentes del centro Atardecer que gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en Villaobispo de las Regueras, antes de recibir la vacuna contra la gripe, los virus sincitiales y el covid. Después, cerró los ojos, apretó los dientes y sonrió.

Detrás de ella, en una fila perfecta, siete decenas de compañeros y compañeras fueron descubriendo los brazos para agilizar el proceso de inmunización frente a los virus respiratorios de cara a este otoño-invierno, con el honor de ser quienes estrenaron la campaña en León.

Inicio de la vacunación contra los virus respiratorios en a residencia Atardecer.Virginia Moran

«Nos las han puesto a todos juntos en la residencia y eso me da tranquilidad, porque siendo tan mayores, la salud es lo primero», admitía otro. En esa primera jornada, las dosis se administraron principalmente a personas institucionalizadas, mujeres embarazadas y a la población infantil de 6 meses a 8 años, con vacunas intranasales a partir de los 2 años.

El arranque de la vacunación se desarrolló con normalidad y se ampliará para el resto de la población a partir del 14 de octubre con una previsión de administrar más de 136.745 dosis de la vacuna de la gripe en la provincia de León. Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo y hacen un llamamiento a la población diana para que soliciten cita ya utilizando los canales habituales (App Sacyl Conecta, teléfono o presencial).