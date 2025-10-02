Los incendios dan la puntilla a un turismo rural estancado en León, que se ve «abandonado»

Los terribles incendios que asolaron una parte de León desde mediados de agosto arrasaron desde entonces con buen número de las reservas que habían cerrado los establecimientos de turismo rural de la provincia. También en las zonas no afectadas por el fuego. Una zancadilla más en el despegue del que siempre se ha considerado motor del negocio turístico local, pero que en realidad tras el fugaz repunte con el covid ve su crecimiento estancado, con una tendencia que hace urgente el análisis y, sobre todo, la actuación. Y eso es lo que echan de menos los empresarios del turismo rural leonés, que achacan a la parálisis de las administraciones, «incluso en este momento, cuando más lo necesitamos», una estrategia eficiente de promoción que se vuelque en los mercados emisores de visitantes para los alojamientos rurales leoneses.

El número de viajeros que se alojó en julio y agosto en los establecimientos rurales de la provincia fue de 21.386, con unos 7.000 menos que los registrados en los dos años anterior. Y están muy lejos del récord de 36.416 de los dos meses fuertes del verano de 2021, cuando el covid dio los mejores tiempos a los alojamientos más aislados. Están también, y eso es lo preocupante, sensiblemente por debajo de los más de 31.500 visitantes que la provincia acogió en este tipo de propuestas en 2019. Era la antigua normalidad.

Es cierto que lo ocurrido este verano en la provincia con los incendios forestales ha trastocado la afluencia de visitantes. De forma no siempre racional. «Ha sido terrible, pero ha afectado a un 10% del territorio. Sin embargo, las cancelaciones se sucedieron en cascada en todo León a partir de mediados de agosto. La imagen que llegó fuera era que toda la provincia estaba quemándose, y eso nos ha perjudicado. Ha sido un desastre».

Jesús del Río, secretario de la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur), insiste en la necesidad de dar a conocer «que León, que El Bierzo, son muy grandes. Que hay muchos espacios de los que seguir disfrutando». En todo caso, reconoce que el estancamiento del pujante negocio rural, que territorios vecinos explotan con éxito creciente, se debe también a que «recogemos lo sembrado. No se ha hecho en realidad nada para promocionar León como destino turístico rural de forma efectiva».

Lamenta que en las webs oficiales, sobre todo desde la Diputación, «no hagan un trabajo efectivo en las redes sociales, con profesionales especializados, publicidad en los principales mercados emisores, medios de comunicación,...». Más allá, se pregunta: «¿Qué es lo que van a llevar este año a Intur (la feria de turismo interior de Valladolid)? ¿Van a improvisar, una vez más?».

Del Río denuncia el abandono del que está llamado a ser uno de los principales motores económicos de las zonas rurales leonesas. El fiasco de la Mesa del Turismo. De momento los datos son claros: en sólo dos años la provincia ha perdido en la temporada alta (datos de agosto) casi un centenar de establecimientos de turismo rural, que se quedan en 432 según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y desde agosto de 2023 pierde 168 empleados directos, hasta quedar en 699.