El alcalde de León estrena los urinarios públicos de los que se reía cuando los pidió Ciudadanos

Cuando fueron propuestos por Ciudadanos levantaron la broma de quienes entonces ocupaban la oposición: PSOE y UPL. Pero siete años después, con los socialistas en el equipo de gobierno y a petición de los leonesistas, el alcalde de León, José Antonio Diez, alabó el estreno de los urinarios públicos que, ahora sí, defienden que se trata de “una demanda desde hace mucho tiempo que había de la ciudadanía de una parte importante a los ciudadanos, que requieren de este tipo de de espacios”.

Con este mensaje, Diez se hizo la foto en el nuevo urinario público ubicado en el paseo de la Condesa Sagasta, en el entorno del quiosco de la música. Hay otros cinco, repartidos por Papalguinda, próximo a la zona del skatepark; el parque del Chantre; el parque de las Tierras Leonesas; la avenida de Peregrinos, cerca de la próximos zona de de la iglesia Evangélica; y en el aparcamiento del mercado de San Pedro. En suma, seis instalaciones que suponen un coste de “cerca de 400.000 euros”, reseñó el primer edil.

Los urinarios son autolimpiables, tienen un descontador de tiempo de 15 minutos, cuentan con música, estarán abiertos de 06.00 a 00.00 hora y no tienen coste de uso. Al menos, “en principio”, como expuso el alcalde, quien concedió que espera que esta gratuidad “no repercuta en la calidad del servicio” porque “todo aquello que es gratis a veces se tiende a no cuidarlo y mimarlo demasiado”.

El objetivo es “ir incrementando la dotación en el tiempo en la ciudad”. “Yo creo que es necesario en muchos espacios en la ciudad, especialmente en las zonas de paseo y que no hay otros lugares donde poder realizar las necesidades fisiológicas. Por lo tanto, es algo muy demandado por los ciudadanos o por una parte de ciudadanía y que ya desde el día de hoy es una realidad”, publicitó Diez.