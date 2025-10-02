El supermercado más barato de León reabre y lo celebra con una ruleta de premios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alimerka ha reabierto esta las puertas de su supermercado ubicado en la Avenida de Roma, 4, en el centro de la ciudad de León, tras una reforma integral que ha supuesto una completa modernización del espacio, tanto en su interior como en el exterior. La intervención, cuya ejecución se ha prolongado durante casi tres meses, se enmarca en el plan de renovación que la compañía asturiana está desarrollando para ofrecer a sus clientes establecimientos más cómodos, sostenibles y adaptados a sus necesidades.

El supermercado cuenta con 454,63 m² de zona comercial dentro de una superficie construida total de 748,95 m². En el interior se han renovado todos los muebles de refrigeración y congelación, así como todas las estanterías. Además, las áreas de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio y la perfumería y bodega presentan un nuevo diseño, más moderno y funcional. En línea con su compromiso con el medio ambiente, Alimerka ha dotado al establecimiento de iluminación LED de bajo consumo y sistemas de refrigeración más eficientes que emplean exclusivamente CO₂, lo que reduce el impacto ambiental y mejora el rendimiento energético. La tienda incorpora también un circuito de pantallas digitales para comunicar ofertas y promociones, así como etiquetas electrónicas de última generación.

Para celebrar la reapertura, la compañía ha puesto a disposición de sus clientes una selección de ofertas especiales en numerosos productos y, a lo largo del día de hoy, se podrá participar en una ruleta de la suerte con premios como vales de compra y otras sorpresas. Continuando con las celebraciones, este sábado Alimerka se suma a los festejos de San Froilán y regalará a sus clientes una bolsa de tela conmemorativa de las fiestas, por una compra superior a 40 euros (en todos sus supermercados de León, hasta fin de existencias).

Supermercado más barato de León

El último estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúa a Alimerka como el supermercado más barato de la ciudad de León en 2025. El resultado de este informe, que analiza los precios de la cesta de la compra en diferentes cadenas, constata el esfuerzo que Alimerka viene realizando para mantener precios competitivos y ofertas continuadas. Una fórmula que se basa en la apuesta por las primeras marcas para ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de referencias, además de mantener un firme compromiso con los productos de proximidad y el sector primario, valores que identifican a la compañía desde sus inicios.