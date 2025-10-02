UPL considera una "chapuza" la ordenanza de la recogida de basuras y exige responsabilidades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia dictaba sentencia declarando nula la tasa y la ordenanza de la recogida de basuras aprobada a finales de 2024, lo que supone que el Ayuntamiento tendrá que proceder a la devolución de los recibos de 2025 que ya se han girado. Un desajuste que, según palabras del propio alcalde, supondrá un desfase de medio millón de euros a cargo del erario público, si bien a tenor de los datos que constan en la Comisión celebrada en el Ayuntamiento, el perjuicio para el erario público puede ser muy superior.

La nulidad decretada judicialmente, sin perjuicio de la firmeza de la sentencia, parece que será acatada por el equipo de gobierno del Partido Socialista, lo que supone la devolución de todos los recibos cobrados hasta la fecha, del año 2025, con lo que ello conlleva de horas de trabajo al efecto, así como tener que volver a girar posteriormente, previa notificación a los usuarios, de la tasa correspondiente al año 2025, de ahí el coste que ello supondrá para las arcas municipales, aparte del retraso en el cobro de una gestión que se realiza día a día y que hay que satisfacer en su coste.

El error de forma que ha motivado este desbarajuste municipal que no solamente supone el coste efectivo, sino también el descrédito de la propia institución municipal, no puede en modo alguno, quedar impune, por lo que desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, exigimos al Equipo de Gobierno del partido Socialista que de modo inmediato se depuren las responsabilidades de quienes directa o indirectamente han cometido el error de forma que ha motivado la sentencia dictada, no siendo de recibo que el equipo de gobierno en el ultimo pleno municipal celebrado manifestase que nadie debería “asumir responsabilidades”, porque efectivamente sí existen responsabilidades en quienes no ejecutaron adecuadamente los pasos oportunos que la Ley establece para su adecuada entrada en vigor, y aquellos que han cometido una culpa “in vigilando” al no ver que no se estaban cumpliendo con los plazos legales establecidos. No es de recibo que el Equipo de Gobierno e de g del P admita un despilfarro público del erario municipal de tanta cuantía, siendo irrelevante desde el punto de vista del hecho si son 500.000 o son 2 millones, porque el perjuicio es igualmente grave para las arcas municipales y la gestión municipal, y ello no puede quedar en modo alguno impune.

Todo ello tras una ordenanza criticada por PP y Vox, y apoyada por UPL, en la que «tras 1.000 días» en vigor de la ley que obligaba a la revisión fue llevada a comisión en la misma semana de su aprobación. Posteriormente, el magistrado la tumbaría por un defecto de forma y no cumplir con el plazo de 30 días de exposición pública, afeando el propio tribunal la premura para avanzar con el trámite de su aprobación

Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de León: el TSJ anula la tasa de basura de 2025

El fallo afecta a la ordenanza fiscal con la que pretendía recaudar 11,6 M€

El nuevo recibo del Ayuntamiento de León aúna las antiguas tarifas de recogida y tratamiento de residuos urbanos.ramiro

Con los recibos ya comenzados a girar por sede electrónica y a la espera de notificación con acuse de recibo en los próximos días en los domicilios, el Ayuntamiento de León se encuentra ahora con la nulidad de pleno derecho de la nueva tasa de basura, como acaba de sentenciar la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No se ajusta a derecho, como resuelven los magistrados, que invalidan la ordenanza fiscal con la que el equipo de gobierno de José Antonio Diez esperaba recaudar 11.685.014,01 euros durante este 2025.

Aunque cabe recurso de casación ante el Supremo, la sentencia condiciona por completo la liquidación de la tasa que, desde este año 2025, aúna en un mismo recibo las dos anteriores que, por un lado, se cobraban por la recogida de residuos, y por otro por la transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos y asimilables a domésticos.

El Ayuntamiento de León debe decidir si sigue adelante con el cobro apoyado en esta ordenanza fiscal y se arriesga a tener que devolver más adelante los 11,6 millones a los contribuyentes o, por contra, acata su anulación y plantea una nueva liquidación de los recibos con cargo a la de 2024. Cabría porque hacerlo, como recoge la disposición adicional de la normativa, en “caso de anulabilidad o nulidad de pleno derecho se recobrará automáticamente la vigencia” de las anteriores.

Mientras, se le acumulan además los recursos contra el tributo de Gersul del año pasado que pretende liquidar ahora, pese a que derogó la ordenanza el pasado 31 de diciembre.

El fallo estima el recurso interpuesto por Escuelas Católicas de Castilla y León, en el que se advertía que la tramitación había sido irregular y no se cumplieron los plazos de exposición pública. Los magistrados resuelven que el Ayuntamiento de León que no se cumplieron los plazos de publicación necesarios.

Los 30 días hábiles requeridos por ley no se guardaron, lo que abunda en la nulidad de pleno derecho, como recalca el TSJ, que cita que sólo hubo 29 días.

El pronunciamiento del Alto Tribunal acumula un nuevo revés en el listado de varapalos judiciales del Ayuntamiento de León. En esta ocasión, la nulidad de pleno derecho de la ordenanza fiscal afecta a los recibos que debían pagar los vecinos.

La normativa, que fija la cuota en función de los metros cuadrados, determina que este año la suma de los datos anteriores tributos de basura reduzcan la factura para las 30.672 viviendas de menos de 100 metros cuadrados, que pagarán 62,53 euros. En el lado opuesto, sube para las otras 48.037, que abonarán 103,19 euros las de entre 100 y 200 metros; 189,46 euros las de 200 a 500 metros; 501,41 euros las de 500 a 1.000; 1.268,56 las de 1.00 a 2.500; y 2.574,11 euros las de más de 2.500 metros cuadrado. Con la misma vara de medir, para los comercios la horquilla va desde los 60,67 euros de los más pequeños a los 13.249,68 euros de las mayores. Para las oficinas, el arco se abre de 37,47 y llega hasta los 7.358,27 euros.