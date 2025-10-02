León, cuna de la moda 'mod' en España

El tradicional desfile de moda mod y sixtie se celebró al ritmo de conocidos temas italianos de la década de los 60. MARCIANO PÉREZ

La moda mod (abreviatura de modernista), es un estilo icónico que surgió en Londres a finales de los años 50 y principios de los 60 y que va mucho más allá de la ropa: es una subcultura completa basada en la sofisticación, la vanguardia y el gusto impecable por la música y el diseño.

Se basa en una estética pulcra, elegante y moderna, fuertemente influenciada por la sastrería italiana y el diseño pop.

Se caracteriza por colores brillantes y audaces que reflejaban la época Pop.

Aunque León no es exactamente la "cuna", ya que el movimiento mod tiene sus raíces en el Reino Unido, es un punto de referencia muy importante para la cultura y la moda moda nivel internacional gracias al Festival Purple Weekend.

Se trata de un festival anual de música y cultura de los años 60 y el movimiento mod que se celebra en León a partir de la década de los 80. Durante el festival, la ciudad se llena de seguidores del movimiento mod de todo el mundo, con su estética característica (parkas, scooters, trajes a medida, peinados de la época), y actividades relacionadas como desfiles de moda británica, mercadillos y exposiciones.

Más allá del festival, León tiene una conexión con la cultura mod que se ha mantenido viva a través de grupos musicales y una comunidad de aficionados.

Así que, aunque no sea el lugar de origen, León es un referente y un punto de encuentro clave para la moda y la cultura mod en la actualidad.