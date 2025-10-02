El PP de León denuncia que las personas con movilidad reducida tienen 127 plazas de aparcamiento de las que exige ley

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

David Fernández y Cecilia Rodríguez recibían esta semana a un miembro del colectivo de personas con movilidad reducida para escuchar sus planteamientos, centrados especialmente en las dificultades para moverse por el municipio, ya sea a pie, en sillas de ruedas, vehículos de movilidad personal, coches, etc.

Una reunión para conocer de primera mano “las barreras que actualmente existen en nuestra ciudad y que impiden una movilidad adecuada de estas personas. Y nos referimos tanto a barreras arquitectónicas como barreras burocráticas, especialmente a la hora de poder acceder a las zonas restringidas al tráfico para algo tan común como hacer gestiones en las administraciones”. Una de las denuncias principales es que León no cumple la ratio de plazas para personas con movilidad reducida (PMR), con un déficit de 127 plazas en toda la ciudad, 30 de ellas sólo en el centro.

Durante este encuentro, señala Fernández, “también hemos trasladado nuestras aportaciones durante el periodo de alegaciones a la recientemente aprobada ordenanza de movilidad para la mejora de la accesibilidad precisamente de las personas con movilidad reducida. Hasta 8 alegaciones del PP han sido incluidas en el texto para hacer que esta norma municipal cumpla con la normativa estatal que establece los mínimos legales que deben cumplir las ordenanzas respecto a cuestiones que afectan a las personas con movilidad reducida”.

Y todo ello, “a pesar de que entendemos que esta ordenanza es muy susceptible de ser declarada nula por la justicia, como ya ha pasado con otras normas elaboradas por este alcalde”. El portavoz popular recordaba que su grupo está en contra de los cierres de las calles del centro sin dar alternativas de aparcamiento y de transporte público a los leoneses. “Por no hablar también, de la incertidumbre en la que el alcalde ha sumido a residentes de la zona y vecinos de toda la ciudad sobre el uso de estas calles”, añadía.

A pesar de todo esto, “sabíamos que esta norma iba a ser aprobada porque tenía el apoyo de UPL y por eso, tanto en el trámite de aprobación inicial como ahora en el de alegaciones, hemos tratado de mejorar la norma en todo lo posible para que sea lo más útil posible a los vecinos de León. En este caso, especialmente, a todas las personas con movilidad reducida que, gracias a nuestras aportaciones verán reflejados sus derechos en la norma”.