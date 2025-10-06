El Hospital de León gana la cuarta edición de las Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), el Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante) y el Complejo Asistencial Universitario de León han sido los tres galardonados de la cuarta edición de las Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata organizadas por Bayer.

En esta edición, se ha seguido la misma dinámica que la anterior; los proyectos han sido enfocados en mejorar la vida de los pacientes que conviven con cáncer de próstata hormonosensible metastásico (CPHSm). La mejora de su detección, derivación y seguimiento también es clave para los pacientes diagnosticados con este tipo de cáncer.

Con el objetivo de promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de los pacientes y personalicen su tratamiento, las becas de Bayer han distinguido tres proyectos innovadores en relación con el cáncer de próstata y su atención.

Málaga, Alicante y León: las ciudades ganadoras de la edición

El doctor Antonio Lazo Prados, oncólogo radioterápico en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ha sido reconocido por su proyecto titulado “Más allá del tratamiento oncológico: diseño de un programa integral para el cuidado psicoemocional en el cáncer de próstata”, un proyecto que subraya la importancia de una atención oncológica y psicológica estándar que aborde de forma específica y estructurada el impacto emocional asociado al diagnóstico y los tratamientos del cáncer de próstata avanzado.

La doctora Inés Nuño de la Rosa García, uróloga en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, ha sido premiada por su proyecto “MIO-IA: Inteligencia Artificial para traspasar las fronteras de la consulta. Por una atención integral continua en pacientes con cáncer de próstata”. Esta iniciativa pretende ampliar y humanizar la atención a pacientes con cáncer de próstata más allá de las consultas presenciales, ofreciendo un acompañamiento continuo, cercano y adaptado a las necesidades individuales mediante el uso de inteligencia artificial.

El proyecto titulado “PROSTATA-HUB: Plataforma integral de conocimiento sobre cáncer de próstata avanzado” ha sido el tercero de los galardonados en esta edición, que tiene como objetivo cubrir la necesidad de la complejidad en el manejo de los pacientes con cáncer de próstata avanzado, convirtiéndose la plataforma en el punto de encuentro virtual donde urólogos, oncólogos, médicos nucleares y otros profesionales de la salud pueden encontrar protocolos consensuados, algoritmos de decisión clínica y recursos educativos de calidad. El Dr. Miguel García Sanz, urólogo en el Complejo Asistencial Universitario de León, ha sido el impulsor del programa.

“Desde Bayer nos enorgullece promover la innovación que contribuye a mejorar la vida de los pacientes que padecen patologías como el cáncer de próstata. En un momento donde el sistema sanitario está en constante crecimiento y se han logrado grandes avances significativos, el objetivo es común. Iniciativas como estas becas reflejan nuestro compromiso para seguir implicados elevando la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad”, señala Jordi Farrés, responsable de área de Oncología de Bayer España.

Las becas se entregarán en Barcelona el 7 de octubre, en un encuentro repleto de reconocimiento por el trabajo con gran impacto positivo en la vida de las personas. Los premiados fueron reconocidos por su valiosa labor y por su originalidad en proyectos que aportan al paciente.

La población masculina continúa enfrentándose diariamente a uno de los principales problemas de salud: el cáncer de próstata. Es el tumor más frecuente entre varones y una de las principales causas de mortalidad, representando aproximadamente 20% del total de los casos. Un tratamiento adecuado y la detección precoz son dos aspectos fundamentales para conseguir buenos resultados para los pacientes, dado que hasta el 90% de los casos de cáncer de próstata tienen buen pronóstico1,2.

Con esta iniciativa, Bayer refuerza su compromiso de situar al paciente en el centro y de impulsar soluciones innovadoras que impacten de forma positiva en la sociedad.