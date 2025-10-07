Este es el listado completo de los 29 restaurantes de León que participan en la II Semana de la Trucha
En las jornadas participan 11 restaurantes de León y otros 18 repartidos por toda la provincia "una cifra muy aceptable", para el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo. "Todos los restaurantes cocinarán un plato de trucha que ofrecerán durante estos días a los clientes".
Restaurante Alborada
Av. Condesa de Sagasta 24, 24001 León
Restaurante Avenida
C. la Constitución, 24392 Villadangos del Páramo,León
Becook Canalla
Canalla Restaurante, Pl. Mayor, 19, 24004 León
Restaurante Bodega Regia
C. Regidores 9, 24003 León
Pl. el Caño, 4, 24195 Villaobispo de las Regueras, León
Restaurante Casa Eva
Calle Iglesia, 6, 24195 Villaobispo de las Regueras, León
Cocina con Mimo
Calle la Rúa, 33, 24003 León
Restaurante El Arco
Av. Doctores Bermejo y Calderón 9T, 24320, Sahagún, León
Hotel El Paso Honroso
N-120, Km. 335, 24286 Hospital de Orbigo (León)
Restaurante Entrepeñas
C. José Alvarez González, 15, 24608 Geras, León
Bar & Restaurante Giganto
C. Conde Rebolledo 11, 24003 León
C. Matadero 41, 24415 Ponferrada, León
Restaurante La Curiosa
C. Párroco José Alvarez 15, 24210 Mansilla de las Mulas, León
Restaurante La Encomienda
C. Álvarez Vega 30, 24286 Hospital de Orbigo, León
Restaurante La Encomienda de León
C. López Castrillón 1, 24003 León
Finca la Realeza
Camino de Carbajal a, Avenida de Caboalles, 24121 - Azadinos (Leon)
La Tronera del Bierzo Restaurante
C. el Caño, 1, 24565 V) adepalos, León
Restaurante Lumière
C. Ancha 18, 24003 León
Restaurante Marcela Brasa y Vinos
Pza. de San Marcelo 9, 24003 León
Restaurante Nómada 630
Carretera Adanero Gijón, Km 355, 24600 Huergas de Gordón, León
Restaurante Olímpico de León
C. Justino Azcarate, 1, 24008 León
Restaurante Pico Pico
C. La Rúa 30, 24003 León
Hotel Ponferrada Plaza
Av. de los Escritores 6, 24400 Ponferrada, León
Hostal Restaurante Prado
Carretera Mansilla de las Mulas-Cistierna, 52, 24930 Quintana de Rueda, León
Restaurante Hotel Real Colegiata San Isidoro
Pza. Santo Martino con calle Sacramento, 24003, León
Salones Victoria del Orbigo
Ctra. Orbigo, 1, 24393 Santa Marina del Rey, León
Restaurante Serrano
C. Portería n° 2, 24700 Astorga, León
Restaurante Torre de Almanza
Av. Europa, 14, 24170 Almanza, León
Restaurante Venta de Remellán
Pto. San Isidro, Calle Carr. Boñar, 24853 Boñar, León
Hostal Restaurante Ventasierra
N-621, Km 71, 24970 Valdoré, León