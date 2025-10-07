Este es el listado completo de los 30 restaurantes de León que participan en la II Semana de la Trucha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En las jornadas participan 11 restaurantes de León y otros 19 repartidos por toda la provincia "una cifra muy aceptable", para el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo. "Todos los restaurantes cocinarán un plato de trucha que ofrecerán durante estos días a los clientes".

Restaurante Alborada

Av. Condesa de Sagasta 24, 24001 León

Restaurante Avenida

C. la Constitución, 24392 Villadangos del Páramo,León

Becook Canalla

Canalla Restaurante, Pl. Mayor, 19, 24004 León

Restaurante Bodega Regia

C. Regidores 9, 24003 León

Restaurante Casa Estrella

Pl. el Caño, 4, 24195 Villaobispo de las Regueras, León

Restaurante Casa Eva

Calle Iglesia, 6, 24195 Villaobispo de las Regueras, León

Cocina con Mimo

Calle la Rúa, 33, 24003 León

Restaurante El Arco

Av. Doctores Bermejo y Calderón 9T, 24320, Sahagún, León

Hotel El Paso Honroso

N-120, Km. 335, 24286 Hospital de Orbigo (León)

Restaurante Entrepeñas

C. José Alvarez González, 15, 24608 Geras, León

Bar & Restaurante Giganto

C. Conde Rebolledo 11, 24003 León

C. Matadero 41, 24415 Ponferrada, León

Restaurante La Curiosa

C. Párroco José Alvarez 15, 24210 Mansilla de las Mulas, León

Restaurante La Encomienda

C. Álvarez Vega 30, 24286 Hospital de Orbigo, León

Restaurante La Encomienda de León

C. López Castrillón 1, 24003 León

Finca la Realeza

Camino de Carbajal a, Avenida de Caboalles, 24121 - Azadinos (Leon)

La Tronera del Bierzo Restaurante

C. el Caño, 1, 24565 V) adepalos, León

Restaurante Lumière

C. Ancha 18, 24003 León

Restaurante Marcela Brasa y Vinos

Pza. de San Marcelo 9, 24003 León

Restaurante Nómada 630

Carretera Adanero Gijón, Km 355, 24600 Huergas de Gordón, León

Restaurante Olímpico de León

C. Justino Azcarate, 1, 24008 León

Restaurante Pico Pico

C. La Rúa 30, 24003 León

Hotel Ponferrada Plaza

Av. de los Escritores 6, 24400 Ponferrada, León

Hostal Restaurante Prado

Carretera Mansilla de las Mulas-Cistierna, 52, 24930 Quintana de Rueda, León

Restaurante Hotel Real Colegiata San Isidoro

Pza. Santo Martino con calle Sacramento, 24003, León

Salones Victoria del Orbigo

Ctra. Orbigo, 1, 24393 Santa Marina del Rey, León

Restaurante Serrano

C. Portería n° 2, 24700 Astorga, León

Restaurante Torre de Almanza

Av. Europa, 14, 24170 Almanza, León

Restaurante Venta de Remellán

Pto. San Isidro, Calle Carr. Boñar, 24853 Boñar, León

Hostal Restaurante Ventasierra

N-621, Km 71, 24970 Valdoré, León