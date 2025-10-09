El Leonés cerrará su colegio de La Corredera

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Colegio Leonés de la calle La Corredera cerrará sus puertas progresivaemente. Así lo confirma el director de la institución educativa, Manuel Belinchón, quien explica que es inviable "hacer frente al alquiler leonino de Fundos" y que contextualiza con la bajada de la natalidad y el hecho de que ya cuenten con "dos edificios potentes", el de San Isidoro y el de José Aguado.

En 1995, el Leonés llegó a un acuerdo con la Obra Social de Caja España, para asumir a través de un contrato de alquiler la gestión de La Milagrosa. "Se hicieron fuertes inversiones, porque el edificio estaba muy mal", recuerda Belinchón, para incidir en que el colegio asumió la reforma del edificio, le quitó las pérdidas a la obra social y, además, le pagaba una renta.

Pero el contrato de 30 años expiró y Belinchón apunta que actualmente no pueden hacer frente a las exigencias económicas de Fundos -que aglutinó a las obras sociales de las cajas de ahorros tras la crisis de 2008-, que ha "triplicado" la cuantía del alquiler, por lo que han iniciado un plan para ir abandonando poco a poco las instalaciones de La Corredera.

"Ya no entra ningún alumno nuevo", explica el director, en relación a que los estudiantes de primero de Infantil ya se matriculan en José Aguado y que está previsto el cierre definitivo sobre 2029, cuando tan sólo queden cuatro o cinco cursos, que se integrarán de golpe en el edificio de José Aguado. "Nosotros queremos que nuestros alumnos no sufran ninguna circunstancia", explica el director de la institución educativa.

Para poder hacer rentable las instalaciones de La Milagrosa, el Leonés apostó por habilitar una zona de residencia, que permitiera sufragar los altos costes del colegio. Ahora, con el cierre de La Corredera, el objetivo es trasladar la residencia a San Isidoro. "Ya estamos reorganizando el colegio, pero las obras no empezarán hasta poco antes de que se produzca el traslado", señala Manuel Belinchón, para explicar que actualmente el colegio primigenio de esta institución educativa "estaba muy disperso" y se están adaptando los espacios a las necesidades actuales. "Ocupábamos todo el espacio y había muchas zonas muertas", señala, sobre el hecho de que ya han comenzado a hacer "obritas" en el edificio a fin de que una parte se dedique a la función completamente educativa y otra a la de residencia.

"Trasladaremos a San Isidoro el modelo de éxito que hemos desarrollado durante 30 años en La Corredera", explica Belinchón, en relación a que será en el colegio ubicado en el corazón de la ciudad donde se trasladará la residencia con la que actualmente cuentan en La Milagrosa. "Tenemos relaciones con la Cultural y otras entidades deportivas, también hay universitarios y alumnos del propio colegio", incide, para defender que la convivencia de la vertiente educativa y la residencia es "perfectamente compatible, se delimitan los espacios y la convivencia es posible".

El Leonés forma actualmente a cerca de 2.700 alumnos, de los que un centenar están en La Corredera y con el grueso en José Aguado, con 1.300 estudiantes. El cierre del antiguo centro de La Milograsa llevará al Colegio Leonés a una reorganización, tanto de alumnado como de instalaciones.