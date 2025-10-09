Las enfermeras, desbordadas por la vacunación, piden refuerzos con urgencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería Satse en Castilla y León exige la contratación de enfermeras en la Comunidad para llevar a cabo la campaña de vacunación. Subraya la necesidad de atender este proceso sin que la atención a los pacientes se vea mermada y se lleguen a acumular retrasos en la asistencia a los castellanos y leoneses en los centros de salud.

A través de un comunicado, Satse Castilla y León indica que un ejemplo es Palencia, donde no se van a reforzar los equipos de los centros de salud y lo que se hace es programar las agendas para introducir la labor de vacunación de la población. En esta provincia, como ya ha denunciado Satse en más de una ocasión, las profesionales están sobrecargadas de trabajo y es que muchas llevan cupo y medio de pacientes. Por ello, el sindicato reitera la necesidad de ampliar la plantilla.

A nivel nacional

Palencia no es un caso único en Castilla y León y esta situación se repite en el resto de España. El sindicato de enfermería Satse ha denunciado que los servicios de salud continúan con una política restrictiva en materia sanitaria que ha llevado este año a que no se contraten refuerzos de enfermeras para el abordaje y seguimiento de las campañas de vacunación. Esto va a generar demoras que irán aumentando a medida que avancen los procesos de vacunación.

La vacunación es una herramienta de prevención fundamental, que no puede sostenerse sin enfermeras. “Una dotación insuficiente ralentiza los procesos, que han de ser ágiles, dificulta el acceso equitativo a la vacunación, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, y pone en riesgo los objetivos de inmunización, que si no se cubren terminan en el aumento de consultas, urgencias, ingresos, que provocan la sobrecarga de todo el sistema de salud meses después”, apunta.

Satse ya llevó a las mesas sectoriales de los diferentes servicios de salud la problemática de la falta de enfermeras en el ámbito de Atención Primaria, con cupos de pacientes que en muchos casos exceden las recomendaciones dictadas por Sanidad.

El sindicato recuerda que las enfermeras son las profesionales sanitarias a las que compete llevar a cabo el proceso de vacunación en Atención Primaria, que incluye una fase previa de recepción, administración de la vacuna y una fase de seguimiento y detección de posibles efectos adversos posterior a la administración.

Entre las comunidades que, hasta el momento, tampoco han contratado refuerzos se encuentran Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Navarra y en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Impacto preocupante

La organización sindical señala que esta sobrecarga laboral que conllevan todas las campañas de vacunación, que se planifican para el tercer trimestre del año, puede suponer frenar actuaciones y programas que desarrollan las enfermeras en los centros de salud y el bloqueo de agendas de estas profesionales, además de demoras en la atención a las personas con necesidades de seguimiento permanente.

En este sentido, las enfermeras de Atención Primaria, además de la atención de problemas agudos, son responsables del cuidado de los pacientes crónicos y pluripatológicos, tanto en el centro sanitario como en el domicilio, y del seguimiento de los distintos programas de salud, entre otros ámbitos de actuación.

“El impacto de las campañas de vacunación en las agendas de las enfermeras es muy alto, y detrás de él se encuentran personas desatendidas en campos de actuación urgentes. La asistencia sanitaria no puede ser negada, ni demorada, ni desatendida. Tampoco pueden negarse el desarrollo de las competencias preventivas y de promoción de la salud que tanto benefician a la población y que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de las personas”, señala.

Cobertura de sustituciones

Las necesidades de enfermeras en picos de atención, como las campañas de vacunación, se agravan por el déficit crónico existente en nuestro país y que nos sitúa a la cola de Europa en número de enfermeras por mil habitantes, pero también por la no cobertura de sustituciones, que no es efectiva al 100%, lo que se traduce en un menor número de profesionales disponibles.