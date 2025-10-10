Fundos «baraja» ya opciones para dar uso a La Milagrosa, tras la marcha del Leonés

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Fundos trabaja ya en alternativas para dar uso al antiguo colegio de La Milagrosa, ubicado en la que calle La Corredera y que desde 1995 tiene arrendado al Colegio Leonés, que convirtió este espacio en una de sus tres sedes en la ciudad. Ahora, después de que se confirmase que el centro educativo reubicará a sus alumnos, trasladará su residencia estudiantil y cerrará este colegio en 2029 o 2030, fuentes de Fundos apuntaron que están analizando qué posibilidades existen para aprovechar la finca, ubicada en una de las zonas más demandadas y atractivas de la ciudad, con más de 11.000 metros cuadrados y cinco edificios.

«Estamos en ello, es muy difícil planificar algo con tanta antelación», precisan fuentes de Fundos, en relación a que no será hasta dentro de cuatro o cinco años cuando las instalaciones queden libres, y para añadir que es necesario «analizar las posibilidades urbanísticas», porque «ya se han barajado opciones».

El Colegio Leonés de la calle La Corredera cerrará progresivamente. Así lo confirmó el director de la institución educativa, Manuel Belinchón, quien explica que es inviable «hacer frente al alquiler leonino de Fundos» y que contextualiza con la bajada de la natalidad y el hecho de que ya cuenten con «dos edificios potentes», el de San Isidoro y el de José Aguado. Algo que desde Fundos responden con que en ningún momento han recibido «una contraoferta para reducir el precio del alquiler».

Desde la fundación inciden en que ya se les informó hace cuatro años que el colegio tenía intención de abandonar el edificio que antiguamente acogía a La Milagrosa: «Para nosotros es una mala noticia que se marche, pero compartimos su estrategia empresarial. Sus razones son obvias, prefiere apostar por edificios que tiene en propiedad antes que por uno que tiene en alquiler». Además, añaden: «Ellos han tomado una decisión empresarial en la que Fundos nada tiene que ver».

En 1995, el Leonés llegó a un acuerdo con la Obra Social de Caja España, para asumir a través de un contrato de alquiler la gestión de La Milagrosa. «Se hicieron fuertes inversiones, porque el edificio estaba muy mal», recuerda Belinchón, para relatar que el colegio asumió la reforma, le quitó las pérdidas a la obra social y le pagaba una renta.

Belinchón apunta que actualmente no pueden hacer frente a las exigencias económicas de Fundos —que aglutinó a las obras sociales de las cajas de ahorros tras la crisis de 2008—, que ha «triplicado» la cuantía del alquiler, por lo que han iniciado un plan para ir abandonando poco a poco las instalaciones de La Corredera. Desde Fundos recuerdan que las instituciones educativas atraviesan una situación delicada en un contexto marcado por la debacle de la tasa de natalidad, pero que el contrato se renovó en 2015 y desde entonces no se ha modificado, salvo las correspondientes actualizaciones del IPC. «Los contratos están para cumplirlos, por las dos partes» , rematan las mismas fuentes.

«Ya no entra ningún alumno nuevo», explica el director, en relación a que los estudiantes de primero de Infantil ya se matriculan en José Aguado y que está previsto el cierre definitivo sobre 2029, cuando tan sólo queden cuatro o cinco cursos, que se integrarán de golpe en el edificio de José Aguado. «Nosotros queremos que nuestros alumnos no sufra ninguna circunstancia», explica Belinchón, que actualmente forma a 2.700 alumnos, de los que un centenar están en La Corredera y con el grueso en José Aguado, con 1.300 estudiantes.