La clase de Seguridad Vial del Tecnológico Industrial, parada por la falta del experto

Un experto en seguridad vial. Un profesional vinculado a este sector es lo que busca el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial de León, que desde que ha comenzado el curso no encuentra a esta figura para impartir una de las materias de su ciclo del grado superior de Prevención de Riesgos Profesional.

«Se trata de una figura nueva de este curso, porque antes esta materia la podía impartir un profesor autorizado, no sólo un experto, pero ha cambiado y por más que lo hemos intentado no localizamos a nadie», explica el director del centro, Enrique Blanco, tras incidir en que ya han hablado con todos los sectores posibles para ver si alguien está dispuesto a impartir estas clases. Desde agentes de la Guardia Civil, a policías locales o profesores de autoescuela, «pero nada». Blanco explica que puede ser un profesional cuyo trabajo «esté vinculado a la seguridad vial» y que tenga experiencia en los últimos cinco años, pero hasta ahora no han localizado a nadie, con lo que esta clase que se imparte en el primer curso del ciclo no se está dando. «Son chicos mayores, se trata de un grado superior y los profesores aprovechan para dar otras clases», lamenta el responsable del centro, quien hace un llamamiento para encontrar a esa figura de «experto» que imparta las cinco horas semanales que corresponden a esta asignatura. «Hay una plataforma en la Consejería de Educación para una bolsa de empleo», explica Enrique Blanco, pero en ella tampoco hay posibilidades para este centro leonés, uno de los más activos y punteros de la provincia leonesa. En este curso el ciclo comparte dos normativas. Por un lado, primero se enmarca en la nueva Ley de FP, mientras que los alumnos de segundo continúan con las instrucciones marcadas por la antigua normativa, la Logse, por lo que la materia de seguridad vial se ha visto afectada por este cambio. El ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales habilita a «para trabajar en administraciones públicas, y empresas privadas, desempeñando las tareas de la persona trabajadora designada, la persona coordinadora de actividades empresariales, recurso preventivo, formando parte del servicio de prevención propio o mancomunado, del servicio de prevención ajeno o desempeñando las funciones que, en su caso, faculte el ordenamiento jurídico», según explican desde el centro y que, con la materia relacionada con la seguridad vial incluye este apartado para extender las competencias en esta área, que también incluye otras materias como Riesgos Físicos y ambientales o Riesgos químicos y biológicos ambientales.

Las especialidades de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas cuentan otra vez con poca bolsa de profesorado y pocos interinos. De este modo, a pesar de que este año se hayan convocado oposiciones, con trece vacantes, a las que se presentaron 81 aspirantes. De estos, sólo un 16% superó la prueba, con lo que la bolsa se ha quedado muy ajustada y, aunque gran parte de los que se presentaron no sacaron plaza, trabajan con una vacante ante la falta de profesores de carrera. Este es otro de los problemas que afectan a la Formación Profesional y que también sufre el Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial.

«Aun teniendo aprobado, muchos prefieren renunciar a la plaza para quedarse cerca de casa», señala el director del centro de FP, Enrique Blanco, quien concreta que el problema es que la plantilla jurídica de los centros no ha aumentado en los últimos años en varias especialidades, por lo que por cada funcionario hay hasta tres interinos. Desde Csif, Javier Ampudia añade problemas similares a los de Mecanizo en especialidades como Electricidad, Electrónica, Metalúrgica o Mecánica. «Los profesionales de estas plazas prefieren otro tipo de trabajos en el ámbito privado, porque aunque al principio ganan un poco menos, cuando suman experiencia el ascenso salarial es más rápido y también tienen mejores condiciones de trabajo, porque la carrera educativa está muy degradada», explica, para incidir en que además, para ser docente «se necesita vocación y pedagogía, no sólo conocimientos», por eso, explica, algunos aunque consigan la plaza, una vez consolidada, también regresan al sector privado. A mayores, Ampudia explica que, por ejemplo, este año la oposición de Mecanizada «fue una prueba inasequible para el tiempo que dura el examen, algunos opositores dicen que incluso se pueden tardar incluso días para hacerlo frente a las tres horas que dan». Así, contextualiza que el alto número de interinos se mantiene y por eso, pese a que se convoque la especialidad y no se superen la prueba, los aspirantes trabajan a curso completo.