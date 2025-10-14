El mercado tradicional de productos alimentarios cambiará de ubicación esta semana
Será de forma puntual por las actividades que se van a celebrar en la plaza Mayor con motivo de la Semana Internacional de la Trucha
El mercado tradicional de productos agroalimentarios de la plaza Mayor se trasladará esta semana, concretamente el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre, al parking de San Pedro. Se trata de un cambio puntual debido a que en la Plaza Mayor se van a celebrar actividades relacionadas con la Semana Internacional de la Trucha.
La próxima semana el mercado de productos alimentarios, que se realiza semanalmente los miércoles y sábados en horario de mañana, regresará a la plaza Mayor.