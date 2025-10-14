El mercado se traslada esta semana a San Pedro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El mercado tradicional de productos agroalimentarios de la plaza Mayor se trasladará esta semana, concretamente el miércoles 15 y el sábado 18 de octubre, al aparcamiento de San Pedro. Se trata de un cambio puntual debido a que en la plaza Mayor se van a celebrar actividades relacionadas con la Semana Internacional de la Trucha. La próxima semana el mercado de productos alimentarios, que se realiza semanalmente los miércoles y sábados en horario de mañana, regresará a su ubicación tradicional.