Un accidente atrapa a medio millar de viajeros en los trenes de León a Madrid

La circulación y los tiempos de la vía de alta velocidad entre León y Madrid se ha visto afectada durante esta mañana tras un accidente en la provincia de Valladolid. La intervención tras la incidencia, protagonizada por una persona en un punto de acceso no autorizado, tal y como describen fuente oficiosas de la compañía, tiene efectos en la fluidez del tráfico de alta velocidad en esta línea que une Madrid y León.

A estas horas se evalúan los efectos por retrasos generalizados medios de treinta minutos, si bien hay trenes que alcanzan hasta dos horas.

Se estima que alrededor de 500 pasajeros de León se han visto afectados. Según informa Renfe, están afectadas relaciones desde Madrid con destino Valladolid, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao.