El caos ferroviario por un arrollamiento aumenta y obliga a reorganizar la circulación en el norte

La circulación y los tiempos de la vía de alta velocidad entre León y Madrid se ha visto afectada durante esta mañana tras un accidente por arrollamiento en Hornillos de Eresma, en la provincia de Valladolid, en el kilómetro 30 de la carretera VA-405, a la que se accede por un camino agrícola.

La intervención tras la incidencia, protagonizada por una persona en un punto de acceso no autorizado, tal y como describen fuente oficiosas de la compañía, tiene efectos en la fluidez del tráfico de alta velocidad en esta línea que une Madrid y León.

Desde primera hora se evalúan los efectos por retrasos generalizados medios de treinta minutos, si bien hay trenes que alcanzan hasta 150 minutos de retraso, además de alguno suspendido.

El ministro Óscar Puente, a través de X, aseguró que los trenes afectados van en aumento y que la Guardia Civil está autorizando el trasbordo de los pasajeros mientras que el tren del accidente está siendo apartado hacia Valdestillas.

En este momento, según la información proporcionada por Puente hay 14 trenes afectados. Tres de ellos no han podido salir, que hacen su trayecto entre Valladolid y Chamartín y Chamartín y Gijón. Además, el tren Chamartín-Valladolid ha sido parado y los pasajeros están siendo trasladados en autocar.

El Alvia inermodal de Chamartín está parado en Valladolid, mientras que en Segogia también se ha obligado a estacionar al AVE entre Murcia y Burgos. El tren de Alicante a Santander está circulando por Albacete. En Viana también se ha parado el tren de Santander.

En circulación por vías alternativas están los trenes de Gijón a Chamartín, de Irún a Chamartín, el AVE Valencia-León está parado en Segovia, mientras que el Avlo Murcia-Valladolid circula por Alicante. Todos estos datos corresponden al cuadro que el ministro ha difundido por X.

Se estima que alrededor de 500 pasajeros de León se han visto afectados. Según informa Renfe, están afectadas relaciones desde Madrid con destino Valladolid, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao.