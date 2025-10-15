El PSOE urge arreglar las farolas de tres calles y el Caño de agua de Trobajo

El Caño de Trobajo del Camino se estropeó el pasado 27 de septiembre.DL

El Partido Socialista urge el arreglo del Caño de Trobajo del Camino tras tres semanas sin funcionar. Recuerdan que este «emblema» de la localidad se estropeó el pasado 27 de septiembre y a fecha del 14 de octubre «no sabemos nada sobre cuándo se reparará».

Los socialistas aprecian «desidia» municipal en la gestión de San Andrés del Rabanedo por parte del equipo e Gobierno de UPL.

Y ponen como segundo ejemplo la falta de iluminación en las calles Bellavista, Camino Las Suertes y Zorrilla, cuyas farolas llevan casi una semana sin funcionar, «dejando a oscuras y generando con ello una sensación de inseguridad a más de un centenar de vecinos por las noches».

El PSOE considera que UPL «parece estar muy alejado de la triste realidad que está viviendo el municipio» y solicitan que «empiecen a solventar éstas y otras muchas incidencias que existen».