Renovación de cargos en el Consejo Social de la Universidad

El Consejo Social de la Universidad de León acaba de renovar a tres de sus cargos. Por un lado, los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Así, Carlos Medina Pérez y Víctor Bejega García sustituyen a Antonio Alegre González y Astor García Suárez, de CC OO y UGT, respectivamente. En la condición de vocal elegida por las organizaciones empresariales más representativas Noelia Rodríguez de Celis, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León de la Fele, quien toma el relevo de María del Mar Casas Prieto como miembro del órgano universitario.