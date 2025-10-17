La Escuela Deportiva de Gimnasia Artística realiza un entrenamiento este sábado en el Salvio Barrioluengo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Escuelas Deportivas Municipales continúan este fin de semana con su actividad. Este sábado, 18 de octubre, es el turno de la Escuela de Gimnasia Artística que dentro de su programación desarrolla un entrenamiento en el polideportivo Salvio Barrioluengo. Una actividad prevista entre las 10:00 y las 14:00 horas.

Se trata de una propuesta de entrenamiento en la que los niños y las niñas podrán preparar su calentamiento y sus ejercicios mediante un circuito pasando por todos los aparatos: salto, barra, paralelas y suelo. El objetivo principal es la buena ejecución de secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, agilidad y elegancia.

Se prevé una asistencia en torno a 120 niños y niñas de distintos centros escolares de León.