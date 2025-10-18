El singular edificio de Trabajo en León se reforma por fases por primera vez en medio siglo

El singular edificio de la Oficina Territorial de Trabajo y el Sepes, ubicado en Gran Vía de San Marcos 27, va a someterse a una remodelación integral, la primera en su medio siglo de vida. De modo que este inmueble, obsoleto en su interior, pero con una estructura potente de acero, planta libre y base rectangular, va a modernizarse y las obras provocarán el desplazamiento de sus decenas de trabajadores.

Los primeros en salir serán el medio centenar de empleados adscritos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ocupan principalmente la segunda planta, pero también la tercera y la quinta. Se reubicarán en el entorno de la Colegiata de San Isidoro, en una escuela, y deben estar operativos en su nueva sede provisional el 1 de diciembre, según confirman. El edificio de nueve plantas que deben abandonar para que se desarrollen los trabajos de reforma también se conoce como la Casa Sindical Provincial y constituye un hito de la arquitectura, al enmarcarse en el llamado Movimiento Moderno. Como él, en la ciudad figuran otros 46 edificios que forman parte del inventario Docomomo, una fundación creada en 1989 con el objetivo de catalogar, proteger y divulgar el patrimonio arquitectónico de ese movimiento. La idea de demoler esta gran casa, con voluntad de ligereza y una fachada acristalada y asimétrica, parece que se ha arrinconado y que la rehabilitación se acometerá por fases. De modo que en el plazo de un año irán saliendo los distintos servicios de él. A priori, los trabajadores del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que ahora se asientan en la última planta (la novena) se desplazarán a unas oficinas en Santo Domingo. Los que parece que irán más lejos son los que trabajan en la sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, asentados actualmente en la primera planta y que se reubicarán en el edificio de Seguridad y Salud Laboral de Armunia. Entre las curiosidades del edificio que se va a modernizar destaca la existencia de un anfiteatro en su interior impulsado por uno de sus arquitectos que redactó el proyecto en paralelo al desarrollo de su tesis doctoral sobre anfiteatros griegos y romanos. Además fue un proyecto inacabado dado que la segunda fase contemplaba el derribo de la totalidad de la manzana y la proyección de la misma arquitectura en ese conjunto lo que hubiera permitido ampliar a tres los accesos. El cambio del régimen político hizo que nunca se utilizara como casa sindical, tal y cómo se proyectó, y se convirtió en el primer edificio de oficinas de la ciudad. Con las trasferencias competenciales en 1996 pasó a dar cobijo a servicios del Estado y de la autonomía, como la sección de Relaciones Laborales y recursos, la de Fomento del Empleo y la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta, o el servicio púbiclo de Empleo Estatal, que ocupa las plantas sexta y séptima, donde figura la dirección, administración, empleo y formación; y las prestaciones por desempleo.

Justo al lado, la Casa Sindical también dispone de un proyecto de rehabilitación integral enfocado en la mejora de la eficiencia energética y la modernización de sus instalaciones. Las obras, que comenzaron en 2024, afectan a las ventanas, fachadas y la envolvente del edificio, con un presupuesto de tres millones de euros financiado parcialmente con fondos europeos. El objetivo es renovar un inmueble también con más de 50 años que alberga diversas sedes sindicales, como CC OO y UGT. Los trabajos para renovar este gran edificio buscan que se adecué a la normativa actual y mejorar su funcionalidad.