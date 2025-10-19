Segunda protesta en Oviedo para exigir el fin del peaje de la AP-66 entre León y Asturias

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

Unas 200 personas han marchado este sábado por el centro de Oviedo para reclamar la eliminación del peaje de la AP-66 (Huerna), entre León y Asturias, convocados por la plataforma ciudadana 'Peaje del Huerna No' y asociaciones de transportistas, tras la manifestación que ayer reunió a 5.000 en la misma ciudad.

Marchando tras una máquina excavadora y coreando consignas como "Asturias no paga, el Huerna se acaba" y "Peaje ilegal, excavadoras ya", la manifestación ha partido de la Plaza de España y ha terminado frente a la Junta General del Principado.

Ha sido liderada por el exdiputado autonómico y exsecretario general de Podemos Daniel Ripa, impulsor de la primera denuncia contra el peaje ante la Comisión Europea, que recientemente ha dictaminado que la prórroga del peaje acordada en el año 2000 se hizo de forma contraria a la normativa comunitaria.

En declaraciones a los medios, Ripa ha calificado de "hito" la movilización ciudadana que se está produciendo en Asturias para lograr la eliminación del peaje, y ha valorado la manifestación que se produjo ayer, pero ha explicado que fue convocada por el partido que "puso el peaje" y por el partido que "no lo ha quitado estando en el Gobierno", en referencia al PP y al PSOE.

A este respecto, ha reclamado que la ciudadanía continúe haciendo presión social, porque según ha afirmado, es lo único que puede conseguir que continúe la lucha por la eliminación cuando estas formaciones tengan "la tentación de no seguir adelante" como ha sucedido "durante los últimos veinticinco años".

Como ejemplo, Ripa ha recordado que no hizo caso cuando le decían que la supresión del peaje era "imposible" y presentó la denuncia contra el mismo ante la Comisión Europea en 2021.

La manifestación ha sido secundada por transportistas de Asturias, León y Galicia que han acudido convocados por Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA) y Cesintra, así como por figuras políticas como la portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. EFE

