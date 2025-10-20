Convocadas las ayudas universitarias 2025-2026 que se podrán solicitar hasta el 17 de noviembre

Archivo - Biblioteca del Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE).EUROPA PRESS - Archivo

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes, 20 de octubre, la nueva convocatoria de ayudas al estudio dirigida a alumnos de enseñanzas de grado y de máster universitario en las universidades de la Comunidad durante el curso 2025-2026.

Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar y presentar la solicitud hasta el próximo 17 de noviembre a través de la aplicación informática cuyo enlace estará disponible en el Portal de Educación y en la sede electrónica de la Administración y presentarla bien de manera presencial en los registros establecidos por Ley o bien de forma electrónica.

El Gobierno autonómico ha informado de que la Consejería de Educación mantiene el presupuesto de 4,8 millones de euros para esta línea de ayudas que complementará las del Estado y continúan con la modalidad de aprovechamiento académico y la de renta.

En concreto, para la primera se ha consignado un crédito presupuestario de 2,65 millones de euros y en la convocatoria se establece que el importe a percibir por cada beneficiario en esta modalidad no podrá ser en ningún caso inferior a un euro ni superior a 20 por cada crédito superado.

Entre otros requisitos, los beneficiarios deben tener en 2024 una renta familiar neta inferior a 14.818 euros para un miembro computable; 25.293 euros, para dos; 34.332 euros, para tres; 40.773 euros, para cuatro; 45.572 euros, para cinco; 49.196 euros, para seis; 52.780 euros, para siete; y 56.348 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.561 euros por cada nuevo miembro computable.

En cuanto a la modalidad de renta cuenta con un presupuesto de 2,15 millones de euros y la cuantía mínima de esta ayuda será de 100 euros y la máxima, 600.

En este curso se mantienen los umbrales de renta para esta modalidad, de modo que los beneficiarios, en el año 2024 deberán contar una renta familiar neta inferior a 13.898 euros para un miembro computable; 23.724 euros, para dos; 32.201 euros, para tres; 38.242 euros, para cuatro; 42.743 euros, para cinco; 46.142 euros, para seis; 49.503 euros, para siete; y 52.850 euros, para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.340 euros por cada nuevo miembro computable.

Desde del departamento que dirige Rocío Lucas han asegurado que si no se agota el crédito en la concesión de alguna de estas modalidades, el remanente podrá ser aplicado para financiar la otra y en caso de existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender las cuantías mínimas fijadas para cada modalidad, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo destinado, con el límite de la cuantía máxima.

Por último y según han informado las mismas fuentes, en el pasado periodo lectivo, 2024-2025, la Consejería de Educación concedió ayudas de estudios universitarios, complementarias a las becas estatales, a 6.341 alumnos de grado y máster por importe de 4.799.756 euros.

En concreto, 1.181 estudiantes de grado (segundo curso y posteriores) y de máster se beneficiaron exclusivamente de la modalidad de aprovechamiento, a los que se sumaron 3.528 que, además, obtuvieron la de renta. Finalmente, se concedieron 1.632 ayudas exclusivas en la de renta.