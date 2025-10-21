Más Vuelos y los alcaldes de León y su alfoz reclaman pasar de las palabras a los hechos en la terminal de mercancías del aeropuerto

La plataforma Más Vuelos, arropada por los alcaldes de León y su alfoz, los sindicatos UGT y USO, reclamó de nuevo pasar de las palabras a la acción para que se construya la terminal de mercancías en el aeropuerto de León. Una infraestructura de 43,6 millones que generaría, según coinciden, riqueza, atracción de empresas y asentamiento de población. Tras años de reivindicaciones, esperan que la próxima visita de la directora de Aena no se para un plan de viabilidad, "porque viable ya lo es", dijeron, sino que traiga un proyecto con presupuesto y plazos.

La plataforma confía en que la visita "no sea como la del director Santano a San Andrés". El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), indicó que los estudios de viabilidad "son una patada para adelante y ya tenemos los cajones llenos de esos estudios ", y afirmó que lo que hace falta "es voluntad política y verlo en el BOE para quedarnos tranquilos porque es justo, necesario y permitiría vertebrar el territorio". Su homóloga de San Andrés del Rabanedo, Ana Fernández Caurel (UPL), recordó que "las promesas no dan trabajo ni asientan población, se necesitan realidades" y estima que los planes de viabilidad se hacen "cuando interesa". Por supuesto parte el regidor de Valverde de la Virgen, David Fernández (PP), indicó que el estudio de la Diputación ya dejó claro que la terminal con sus naves para mercancías es viable porque "estamos en un lugar, La Virgen del Camino, que es cuna de la aviación y después de Alicante, somos los que más días de sol tenemos al año. Estima que con una altitud de 900 metros se necesitaría alargar la pista, pero recordó que el avión de grandes dimensiones del canciller alemán aterrizó y despegó sin problemas.

"León necesita discriminación positiva y no el.mañana, mañana porque tenemos industria farmacéutica y de otro tipo que necesitan enviar sus productos de forma rápida", remarcó.

También apuntó que Galicia, Asturias o Santander carecen de esa terminal, lo que permitiría a la de León gozar de demanda en el Noroeste.

El alcalde de Onzonilla opina que esa infraestructura "no es de futuro, es de presente" y reclamó apoyo para el polígono de Torneros.

Más Vuelos prevé reunirse con empresas para saber sus necesidades y valora que León Farma, que ahora traslada su mercancía en camiones a Madrid o Inditex, que usa el aeropuerto de Vitoria, dispondrían de mejores oportunidades desde León.