Nevenka Fernández y Charo Velasco se reencuentran tras 20 años en la entrega de un premio de Fademur

La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada, Nevenka Fernández, y la exportavoz del PSOE, Charo Velasco, fueron hoy premiadas conjuntamente en los galardones anuales que concede la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, Fademur, en el transcurso de la jornada ‘Mujeres rurales frente a la emergencia climática: presente y futuro’ celebrada en la capital leonesa.

Nevenka, a quien Fademur define como “una hermana que abrió un camino hacia la justicia y la igualdad” tras la denuncia por acoso contra el exalcalde, Ismael Álvarez, compareció vía telemática ante un auditorio entusiasta que le brindó prolongados aplausos. La exedil reconoció que hoy es el primer día que veía en persona, desde hace 20 años, a la que fuera portavoz municipal del PSOE, Charo Velasco, que la acompañó y apoyó en su proceso.

El premio, dijo, lo recibe “con mucha esperanza, que es lo más importante, una de las cosas más importantes que necesita el mundo”. “Cuando estamos dispuestos a escuchar no hay lugar para la vergüenza. Lo que hice lo hice para sobrevivir y no siento ese protagonismo que la vida me ha dado” comentó antes de dedicar el reconocimiento “a todas las mujeres valientes y todas las personas que las acompañan, porque no es fácil. Todavía tenemos que seguir peleando. Este premio es un recordatorio de que nunca estamos solas”.

Por su parte, Charo Velasco dijo sentirse “especialmente emocionada y muy agradecida” por una distinción que “obliga a seguir adelante, a seguir con vosotras” y que considera inmerecido. “Nevenka, ella sí lo merece, tuvo coraje, valentía. Yo solamente acompañé a una mujer en su verdad y espero que lo hagamos todas”, añadió.

Fademur también reconoció la labor de otras mujeres y organizaciones como la Unidad Militar de Emergencias y premió también la trayectoria de Lorenzo Ramos al frente de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA.