La Tuna Femenina de la Universidad de León conquista el oro en Málaga

La Tuna Femenina de la Universidad de León (ULE) ha obtenido tres premios del certamen X Aniversario de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga, uno de ellos a la mejor Tuna, el máximo reconocimiento del certamen.

El encuentro, celebrado en la localidad malagueña de Coín, ha reunido a tunas procedentes de distintos puntos del país y dejó a las leonesas como "grandes vencedoras", al obtener también los galardones a Mejor Pasacalles y Mejor Pandereta.

Durante el fin de semana las participantes llenaron las calles de "música, color y alegría" en un ambiente de convivencia. Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE han destacado por su energía, puesta en escena y buen humor con el que interpretaron cada tema, conquistando tanto al jurado como a los asistentes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El certamen ha contado además con la participación de la Tuna de Medicina de Pamplona, la Cuarentuna de Marbella, la Tuna Femenina de Medicina de Granada y la Tuna de Medicina de Málaga, anfitriona del encuentro.

Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE regresan a León con la "satisfacción del trabajo bien hecho y el cariño recibido", orgullosas de seguir llevando el nombre de la Universidad de León a otros rincones.