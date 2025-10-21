La Aemet anuncia que León estará en alerta amarilla este jueves por lluvia y viento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según la información más reciente de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) y otros medios, en León se prevé la continuidad de lluvias y además, existe la posibilidad de rachas de viento fuertes en el noroeste, centro y Pirineos, especialmente en el contexto de la borrasca atlántica.

Un aviso anterior, de julio, también mencionaba una alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de la provincia leonesa, lo que indica que esta zona es propensa a este tipo de avisos.

Por lo tanto, es muy probable que este jueves León se encuentre en alerta amarilla por lluvias y vientos, como parte de la previsión meteorológica de Castilla y León.

Siempre es recomendable consultar la web oficial de la Aemet o fuentes de noticias meteorológicas actualizadas para conocer los detalles precisos, y las horas de inicio y fin de las alertas, ya que pueden variar.