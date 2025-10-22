El PP lleva al Pleno una moción para mejorar la prestación de servicios y las infraestructuras de Armunia tras años de abandono

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha presentado una moción, que será debatida en el Pleno del próximo 31 de octubre de 2025, con el objetivo de mejorar la financiación, la atención de los servicios municipales y las infraestructuras en Armunia, una de las principales entidades locales menores del municipio. Esta iniciativa, registrada por el portavoz popular David Fernández, se produce tras reiteradas demandas por parte de los residentes ante la gestión del gobierno socialista liderado por José Antonio Diez desde 2019.

Bajo la perspectiva del Partido Popular, la situación en Armunia se ha visto marcada por varios años de reclamaciones vecinales debido al estado deficitario de sus instalaciones públicas y a carencias en servicios esenciales como limpieza, mantenimiento de jardines y recogida de residuos.

David Fernández ha explicado que la moción se centra en garantizar una financiación suficiente y fija para la Junta Vecinal de Armunia, así como en la revisión del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León aprobado en 2024. "Nos hemos centrado en las principales y más urgentes necesidades de esta localidad: mejorar el trato presupuestario con respecto a las inversiones a realizar para revertir la situación de precariedad de muchas de las infraestructuras municipales situadas en Armunia; mejorar la prestación de los servicios municipales, poniendo fin al abandono institucional del gobierno socialista de Diez del Ayuntamiento de León; e iniciar un proceso de revisión del Convenio de Colaboración vigente entre el Consistorio y la Junta Vecinal con el objetivo de asegurar una financiación suficiente y justa de esta entidad, bajo unos criterios comunes, transparentes y acordados en una comisión permanente entre ambas entidades", ha subrayado el portavoz.

El déficit de inversión

La Junta Vecinal de Armunia, con 5.437 residentes según datos actualizados a 2025, ha sido objeto de debate debido a la insuficiente asignación económica proveniente del Ayuntamiento de León. El convenio firmado en 2024 contemplaba una aportación de 75.000 euros anuales, lo que corresponde a aproximadamente 14,7 euros por habitante, una cifra "difícilmente compatible con la exigencia del artículo 68 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León (Ley 1/1998)", según argumentan desde la oposición. "El gobierno municipal ha ignorado las numerosas ocasiones en las que los representantes vecinales han pedido un incremento de la inversión, por ejemplo para mejorar sus infraestructuras deficitarias; también incontable las veces que han pedido una prestación adecuada de los principales servicios municipales, como por ejemplo de limpieza de obras o de jardines, y también por supuesto la reivindicación de una financiación justa insuficiente por parte de Ayuntamiento de León a la junta vecinal que además es una obligación", ha recordado Fernández.

Las peticiones de la Junta Vecinal incluyen desde mejoras en el estado de las calles y jardines, hasta una mayor programación cultural y equipamientos adecuados en los centros sociales del barrio. "Los vecinos de esta localidad son vecinos de una pedanía, pero también son vecinos de la ciudad, como los de cualquier barrio de León, y por supuesto tienen derecho a tener unas instalaciones municipales en buen estado, tienen derecho a tener sus calles limpias, a tener seguridad, a tener las calles sin socavones, a tener los jardines en condiciones y a tener también una financiación justa para poder desarrollar su gestión como junta vecinal", añade el portavoz popular.

Durante más de veinte años, la pedanía de Armunia estuvo gobernada por el PSOE. Fernández ha manifestado que este prolongado periodo bajo administración socialista "causó un enorme perjuicio a la localidad y a sus recursos", señalando que el ahora alcalde "dejaba hacer a pesar de saber todo, absolutamente todo lo que estaba pasando". El portavoz considera que "es mucho el daño que el partido socialista ha causado a Armunia y ya es hora de ponerle punto y final. Esperamos que esta moción sea ese punto de inflexión que haga cambiar las cosas y que de una vez por todas el alcalde ponga la voluntad necesaria para sacar a esta localidad del municipio del estado en el que se encuentra".