León busca ser sede del Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Angustias

Cofrade de Nuestra Señora de las Angustias y La Soledad en una imagen de archivo.

A lo largo de los días 24 y 26 de octubre se celebrará en Ayamonte, Huelva, el XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de Las Angustias, un evento al que acudirá el alcalde de León, José Antonio Diez, en señal de apoyo y promoción de la ciudad.

La ciudad de León ha presentado su candidatura para ser la sede de celebración del XIII Congreso de la Cofradía de Las Angustias, coincidiendo con el 400 aniversario de esta Cofradía, presente en diversos puntos de España.

El sábado 25 de octubre se presentarán estas candidaturas, un acto al que se ha invitado al alcalde, quien se ha mostrado muy agradecido de poder acudir a este evento tan importante para la ciudad. Esta candidatura supondrá una importante oportunidad de promoción turística y cultural, reforzando el papel de León como referente nacional de la Semana Santa y atrayendo a miles de visitantes.

Además, el alcalde, junto al Abad Abilio Guerrero, han destacado la localización tan privilegiada, siendo punto cercano para muchas confradías que se encuentran cerca de León.

También han subrayado que la Cofradía de las Angustias y Soledad de León es una de las más longevas de España, con más de 450 años de historia, un hecho que refuerza la idoneidad de que León sea la ciudad seleccionada para celebrar el XIII Congreso Nacional y el 400 aniversario de esta institución.