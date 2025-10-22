Aemet aclara la trayectoria de la devastadora borrasca Benjamín que atraviesa ya León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La borrasca 'Benjamín' ya ha comenzado su avance por el noroeste peninsular este miércoles 16 de enero de 2025, desencadenando un importante temporal que mantendrá en alerta a varias comunidades autónomas durante los próximos días. León ya ha vivido este miércoles los primeros estragos con fuertes vientos y lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que este fenómeno meteorológico, nombrado por el servicio meteorológico francés, provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la península, con especial incidencia en el tercio norte.

Según ha informado Rubén del Campo, portavoz de Aemet, las consecuencias más severas se están registrando ya en Galicia, donde las olas podrían superar los siete metros mar adentro durante la jornada del miércoles. El temporal marítimo afectará especialmente a las costas gallegas y cantábricas, con previsiones que apuntan a que algunas zonas de Cantabria y País Vasco podrían experimentar olas de hasta 8 metros de altura en las próximas horas.

Las lluvias más intensas se concentrarán inicialmente en el noroeste peninsular, con acumulaciones que podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas zonas de Galicia. Estas precipitaciones se extenderán de forma más moderada al Cantábrico, León y todo el oeste de Castilla y León, mientras que el viento alcanzará rachas superiores a 100 km/h en amplias zonas del norte peninsular.

Evolución del temporal durante los próximos días

La trayectoria de 'Benjamín' marca un recorrido claro de oeste a este que afectará a España hasta el viernes. Para mañana jueves 17 de enero, un frente frío asociado a esta borrasca barrerá la península dejando lluvias en amplias zonas del norte y centro. Las precipitaciones más copiosas se esperan en el sur de Galicia y Pirineo Occidental, cesando gradualmente tras el paso del frente sin llegar a afectar significativamente al área mediterránea.

El contraste térmico será uno de los efectos más llamativos de este temporal. Mientras que en el norte peninsular se producirá un descenso notable de las temperaturas, con máximas que apenas alcanzarán los 15°C en ciudades como Burgos, Lugo o León, en el sur el termómetro podría marcar hasta 34°C en algunas localidades de Murcia. Este fuerte contraste térmico entre norte y sur se mantendrá hasta el fin de semana, cuando finalmente las temperaturas comenzarán a normalizarse en todo el territorio.

Para el viernes 18 de enero, aunque España ya estará fuera de la influencia directa de 'Benjamín', las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables. Las lluvias podrían concentrarse principalmente en zonas del extremo norte y centro de la península, manteniéndose al margen la vertiente mediterránea donde continuará el ambiente cálido. Los vientos serán más moderados este día, permitiendo una ligera recuperación en las zonas más afectadas.

Previsiones para el fin de semana

El paso de nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas y la formación de bajas presiones en el Mediterráneo darán lugar a un fin de semana marcado por la inestabilidad. El sábado 19 de enero, las precipitaciones afectarán sobre todo al norte y centro de la península, siendo especialmente abundantes en algunas zonas de montaña. El domingo 20, las lluvias se desplazarán hacia el Cantábrico y zonas del sur y este peninsular, así como a Baleares.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado durante el fin de semana. El sábado, el contraste térmico seguirá siendo notable: ciudades como Huesca o Burgos no superarán los 15°C, mientras que en el valle del Guadalquivir se podrían alcanzar los 32°C. Ya el domingo, se registrará un descenso térmico en la mayor parte del país, con valores entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal para esta época en el norte, mientras que en el sur se normalizarán tras haber estado hasta 10°C por encima de lo habitual en días anteriores.

Acumulaciones previstas y zonas de mayor riesgo

Según las previsiones de eltiempo.es, hasta el domingo se podrán superar los 100 litros por metro cuadrado en el oeste de Galicia. Otras zonas con lluvias abundantes serán el sur de Castilla y León, norte de Extremadura, Cantábrico oriental y norte del Sistema Ibérico, donde pueden acumularse entre 40 y 70 litros por metro cuadrado.

Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones, especialmente en las zonas costeras del norte peninsular, donde el temporal marítimo alcanzará su máxima intensidad. Se recomienda evitar acercarse a zonas litorales y prestar atención a posibles desprendimientos de ramas u objetos suspendidos debido a las fuertes rachas de viento que afectarán a amplias zonas del territorio durante estos días.

Este episodio meteorológico se produce en un contexto de invierno inestable en España, con alternancia de periodos cálidos y fríos que están provocando contrastes térmicos significativos entre diferentes regiones del país. Los meteorólogos señalan que tras el paso de la borrasca 'Benjamín' podrían formarse nuevas perturbaciones en el Mediterráneo que mantendrían la inestabilidad durante la próxima semana.