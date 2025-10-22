Léon Degrelle, un colaborador nazi que tuvo un fuerte vínculo con la capital de León

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Léon Degrelle fue un político belga de ideología fascista y un notorio colaborador nazi, que se exilió en la España franquista al finalizar la Segunda Guerra Mundial para evadir la pena de muerte a la que había sido condenado en Bélgica.

Su vínculo con la ciudad de León y su catedral está documentado a través de su peregrinación a Santiago de Compostela en 1951.

Degrelle realizó a pie el Camino de Santiago y plasmó su experiencia en un diario titulado 'Mi Camino de Santiago'.

Además, como el Camino de Santiago Francés pasa por la ciudad de León, Degrelle tuvo que atravesarla y presumiblemente, visitar la Catedral de Santa María de la Regla de León (La Pulchra Leonina). Su diario se considera uno de los pocos testimonios escritos de la ruta en los primeros momentos del "renacer" de la peregrinación a pie antes de los años setenta, ofreciendo una visión del mundo rural precario de la España de principios de los 50.

Aunque su exilio principal fue en la Costa del Sol y en Madrid, donde mantuvo su actividad neonazi, su paso y la mención de la capital leonesa en su diario de viaje es la conexión más directa con la ciudad de León y su catedral.